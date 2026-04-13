kaikkien 17-vuotiaiden kutsuntainfopäivää kokeillaan syksyllä kolmella paikkakunnalla.

Kutsuntajärjestelmää laajennetaan nyt suunnitellusti koko ikäluokalle, kertoo puolustusministeriö. Kaikille 17-vuotiaille tarkoitettua kutsuntainfopäivää kokeillaan syksyllä kolmella paikkakunnalla.



Infopäivä järjestetään Espoon, Iisalmen ja Jyväskylän lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeessa valmistaudutaan valtakunnallisen mallin käyttöönottoon.



Infopäivän aikana nuorille annetaan tietoa maanpuolustuksesta. Tavoitteena on muun muassa lisätä naisten tietoutta vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja siihen hakeutumisesta.