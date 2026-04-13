Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Mikko kokkaa Corradon, 81, keksinnöstä tuli hitti Suomessakin: "Pizzamarkkinoiden ainoa oikea innovaatio vuosikymmeniin" Italialainen Corrado Di Marco, 81, keksi pinsa romanan. Kuvassa Di Marco yhdessä poikansa Alberto Di Marcon kanssa. MTV

Julkaistu 13.04.2026 16:47

Jenni Meronen, Rooma

Hittituotteen resepti, nimi ja pitkulainen muoto ovat 81-vuotiaan Corrado Di Marcon käsialaa. Rapeaa mutta samaan aikaan pehmeää, herkullista mutta silti kevyttä. Pizzan haastajaksi kutsuttu pinsa romana on viime vuosina levinnyt kulovalkean lailla ympäri maailman. Vaikka kaupan hyllystä voi Suomessakin löytää jo useamman valmistajan valmiita pinsapohjia, harvempi tietää tarinaa hittituotteen taustalla. Lue myös: Pizzan haastajasta tuli hitti: "Voidaan puhua jo ilmiöstä" Pinsan syntyhistoria ulottuu 1970-luvun Italiaan, kun leipurisuvusta tuleva Corrado Di Marco haistoi tulevan terveystrendin. – Leipuri-isoisäni valmisti aikoinaan herkullisia pizzoja, joiden taikina oli täynnä sianrasvaa. Mutta sitten ajat muuttuivat, ja ihmiset alkoivat liikkua vähemmän. Kun sanoin haluavani kehittää tätä muutosta heijastavan tuotteen, minua pidettiin hulluna, 81-vuotias Di Marco kertoi Roomassa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Kesäkurpitsalla ja sahramilla maustetulla stracchino-juustolla täytettyjen pinsojen valmistusta.

Innovaation vauhdittajana toimi Di Marcon tuore, ravitsemusbiologiaa opiskellut vaimo, joka kannusti miestään terveellisempään ruokavalioon. Entistä kevyemmän pizzataikinan kehittely eri kokeiluineen vei kuitenkin vuosikymmenen.

Pizzakilpailun voitto avasi tien menestykseen

Vuonna 1981 Di Marco toi markkinoille PizzaSnellan, vehnä- ja soijajauhoista valmistettavan "kevytpizzan". Sen ensimmäiset kymmenen vuotta eivät olleet helppoja, sillä perinteiset pizzakokit vastustivat uutuustuotetta voimakkaasti, Di Marco muistelee.

Varsinainen läpimurto tapahtui vasta vuonna 1991, kun Di Marcon kevytpizza vei ensimmäisen sijan pizzan maailmanmestaruuskilpailuissa Italian Caorlessa.

– Kaikki tuomarit sekosivat ja halusivat tietää, mikä tämä tuote on, Di Marco muistelee.

Pizzaa kevyempää pinsaa on kutsuttu myös naisten pizzaksi.

Di Marco ei kuitenkaan lakannut kehittämästä voittoisaa reseptiään. Pian hän päätti lisätä jauhoseokseen myös riisijauhoja ja hapanjuurta. Näin syntynyt pinsa romana rekisteröitiin vuonna 2001.

72 tunnin kohotus

Pinsassa on vehnäleipään ja pizzaan verrattuna enemmän proteiinia ja kuituja mutta vähemmän hiilihydraatteja ja kaloreita. Olennainen osa valmistusprosessia on 72 tunnin kohotusaika, jonka ansiosta veden määrä taikinassa on erityisen korkea, noin 80 prosenttia.

– Annoin luonnon tehdä tehtävänsä. Pitkä, yksinkertainen prosessi on sama, mitä jo esi-isämme käyttivät, Di Marco kertoo.

Pinsalle tyypillisen soikean muodon Di Marco valitsi, jotta uutuustuote erottuisi perinteisistä pizzoista. Nimen hän poimi latinasta, jota Di Marco oli aikoinaan opiskellut yhdeksän vuoden ajan. Verbi "pinsere" tarkoittaa suomeksi levittämistä, litistämistä tai painamista. Se viittaa pinsapohjiin, jotka painellaan soikioon muotoonsa käsin.

Asiakkaille pinsa romanaa tarjoiltiin ensimmäisen kerran roomalaisessa La Pratolina -pizzeriassa, jonka seinään on sittemmin asennettu tapauksesta kertova muistolaatta.

Pinsan maailmanvalloitus alkaa

Ensimmäiset 15 vuotta Di Marcolla oli pinsa romana -tavaramerkkiin yksinoikeus.

Corrado Di Marco, pinsa romanan keksijä ja Di Marco -perheyrityksen perustaja poikansa Alberto Di Marcon, yrityksen nykyisen toimitusjohtajan kanssa.

– Sitten EU:n tavaramerkkivirasto kuitenkin katsoi, että nimi "pinsa" oli muuttunut yleissanaksi. Sen jälkeen kaikki muutkin saivat alkaa kutsua vastaavia tuotteitaan pinsoiksi, Corrado Di Marcon poika, perheyritystä nykyisin luotsaava Alberto Di Marco kertoo.

Di Marcon mukaan tavaramerkin vapauttaminen on kuitenkin lisännyt pinsan mainetta ja ollut siten taloudellisesti hyvä asia myös sen keksijälle. Di Marco on edelleen alan markkinajohtaja, jonka toimipisteissä valmistuu päivittäin 400 000 pinsapohjaa yli 70 maahan. Valmistus työllistää lähes 400 ihmistä, sillä pohjat valmistetaan käsityönä.

– Uskomme, että kuluttaja tunnistaa laadun verrattuna muihin tuotteisiin. Markkina on kuitenkin iso, ja siellä on tilaa kaikille, Alberto Di Marco sanoo.

Italian supermarketeissa kasvu on ollut hurjaa. Di Marcon mukaan pinsa romana on 5–6 vuoden aikana saavuttanut 20 prosentin markkinaosuuden pizzatuotteista.

– Pinsa on pizzamarkkinoiden ainoa oikea innovaatio vuosikymmeniin, Di Marco sanoo.

Viime vuonna pinsa hyväksyttiin mukaan Italian maatalousministeriön ylläpitämään listaan Lazion alueen perinteisistä ruokatuotteista. Listalle pääsy vaatii, että tuote on ollut olemassa vähintään 25 vuoden ajan.

Kasvu Suomessa voimakasta

Suomi on maa, jonka markkinoita yrityksessä pidetään tarkasti silmällä, Alberto Di Marco kertoo. Vaikka pinsat eivät ole ehtineet olla Suomen markkinoilla kovin kauaa, on niiden myyntimenestys ollut väkilukuun verrattuna valtava.

Corrado Di Marcon perustama perheyritys on edelleen maailman suurin pinsojen tuottaja, joka vie pinsapohjia yli 70 maahan. Di Marco on kirjoittanut pinsa romanan syntytarinasta myös kirjan.

– Olimme vastikään työmatkalla Tallinnassa, kun yhtäkkiä näimme kadulla naisen meidän pinsamme kädessään. Hän hieman pelästyi, kun viisi miestä yhtäkkiä pysäytti hänet ja kysyi pinsan alkuperää. Selvisi, että hän oli suomalainen, ja oli ostanut sen Helsingistä mukaan evääksi laivamatkalle, Di Marco muistelee huvittuneena.

Omaksi suosikkipinsakseen Corrado Di Marco paljastaa pinsan, jonka päälle tulee tomaattikastiketta, tuoreita valkosipulisiivuja, tuoreita siivutettuja herkkusieniä, persiljaa, pippuria, suolaa ja oliiviöljyä.

– Kun sitä valmistetaan, koko tehdas haisee kolme päivää valkosipulilta ja pippurilta, Alberto Di Marco nauraa.

