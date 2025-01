Alokkaat aloittivat palveluksensa – näin maailmantilanne on vaikuttanut motivaatioon

Noin 12 000 alokasta on aloittanut maanantaina palveluksensa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa. Alokkaista noin 400 on naisia.

Rajajääkärikomppanian aulassa Onttolan varuskunnassa Kontiolahdella painittiin iltapäivällä ensimmäisten varustesäkkien kanssa, kun alokkaat olivat matkalla kohti omaa punkkaa ja tupaa.

– Isä on käynyt varusmiespalveluksen tietenkin ja suvussa on muitakin, jotka ovat juuri rajavartiolaitoksessa suorittaneet palveluksen, niin siitä sitten into syntyi, Sanni Kojo toteaa.

Alokas Frans Riekki odottaa tulevia haasteita innolla.

– Täällä on kuulemma aika rankkoja harjoituksia nimenomaan tuolla metsässä sitten. Näin olen ymmärtänyt.

Onttolan varuskuntaan Kontiolahdella tuli alokkaita, joilla oli selviä suunnitelmia ja tänne haluttiin, vaikka paikka ei ole Suomen helpoimpia.

Alokas Milja Sandhu kertoo hakevansa rajavartijan peruskurssille ja halusi hakea tuntumaa rajavartijan työhön palveluksen kautta jo tässä vaiheessa. Hän haluaisi siitä mahdollisesti ammatin.

– Kyllä mielellään, Sandhu sanoo.

Pohjois-Karjalan rajavartioston komppanian päällikkö Janne Koivusen mukaan kiinnostus rajavartijan uralle on kasvanut enenevissä määrin.

Maailmantilanne lisää motivaatiota

Epävakaa maailmantilanne on ollut puheenaiheena useimpien alokkaiden lähipiirissä ja se lisää motivaatiota.

– Lisää se tietyllä tavalla varmaankin. Kyllä se maanpuolustus kiinnostaa, alokas Joona Laakkonen kertoo.

– Ei kannata antaa missään vaiheessa periksi. Raja on sellainen paikka, että täällä tulee olemaan ikäviäkin tilanteita, alikersantti Daniel Kosmo lisää.