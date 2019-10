Kuopion koulupuukottaja on yhä sairaalassa – poliisi kertoo erikoisjärjestelyistä: "Siellä on oltava 24/7-vartiointi"

Marin on yhä hoidettavana sairaalassa, joten kaikki kuulustelut on tehty Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

– Häntä on kuulusteltu viikon mittaan useampaan otteeseen ja olemme päässeet asiassa eteenpäin. Kuulustelut ovat olleet hyviä poliisin kannalta ja kokonaisuus on rakentunut ja hahmottunut jatkuvasti, keskusrikospoliisin (KRP) tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Olli Töyräs kertoo.

Kuopion kouluhyökkäys tapahtui puolitoista viikkoa sitten tiistaina kauppakeskus Hermanissa sijaitsevassa Savon ammattiopiston toimipisteessä. Teossa kuoli yksi henkilö ja loukkaantui kymmenen, mukaan lukien tekijä.

Kuulustelut sairaalahuoneessa

Marin loukkaantui kiinnioton yhteydessä, kun poliisi ampui häntä jalkaan.



– Hänen kuulustelunsa tehdään sairaalassa hoitohuoneessa tai vastaavissa tiloissa. Kuulusteluissa on ollut paikalla poliisin tutkija ja epäillyn avustaja.

Töyräs ei avaa kuulustelujen sisältöä, mutta hän on tyytyväinen siihen, miten ne ovat edenneet.

– Epäilty on puhunut kuulusteluissa ja yhteistyö on sujunut asiallisesti. Asioita on käyty rauhassa läpi. Motiivissa on päästy eteenpäin, mutta en avaa sitä, tutkinnanjohtaja kuvailee.



Töyräksen mukaan sairaalamiljöö asettaa kuitenkin esitutkinnassa omat haasteensa.

Kaikki uhrit ovat kotiutuneet sairaalasta

Kaikki puukotuksessa loukkaantuneet uhrit ovat tutkinnanjohtajan tiedon mukaan päässeet jo sairaalasta kotiin. Vielä viikko sitten heitä oli viisi hoidettavana sairaalassa.

Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, milloin teosta epäilty Marin pääsee pois sairaalahoidosta.

– Se on lääkärien harkinnassa, milloin hänet voidaan siirtää siihen paikkaan, mikä on sopiva hänen hoitoonsa ja vammaansa nähden.



– Vielä emme tiedä tarkasti, mihin hänet siirretään. Siitä käydään keskustelua Rikosseuraamusviraston kanssa, koska tutkintavankina hän on heidän vastuullaan, Töyräs kertoo.



Sairaalassa Marinia vartioidaan jatkuvasti.

– Siellä on oltava 24/7-vartiointi.



Puukotuksen uhreja on jo kuultu

Poliisi on ehtinyt jo kuulla kaikkia puukotuksen uhreja.



– Jokainen on kertonut parhaan kykynsä ja muistikuvansa mukaan tapahtumista. Kuulusteluja on tehty paljon, mutta en avaa niiden sisältöä, tutkinnanjohtaja sanoo.



Myös lukuisia silminnäkijöitä ja todistajia on jo kuultu.

– Aika hyvin olemme jo loppusuoralla kuulusteluissa. Tarkentavia kuulusteluja tulee kyllä vielä ja ehkä kokonaan uusiakin.



Keskusrikospoliisi on tehnyt tutkinnan aikana tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen poliisin kanssa.

Omaiset toivovat rauhaa

Aiemmin tällä viikolla keskusrikospoliisi huomautti Twitterissä, että epäillyn lähiomaiset ovat toivoneet, että heidät jätetään rauhaan.

Samaa toivoo myös Marin itse.

Töyräs sanoo välittäneensä viestin omaisten pyynnöstä.

– He eivät halua käydä keskustelua median kautta ja ilmeisesti he ovat kokeneet tulleensa häirityiksi asiassa. Poliisi on myös ollut yhteydessä heidän kanssaan.

Tutkinnanjohtaja ei kerro, onko Marinin lähiomaisia kuulusteltu esitutkinnan aikana.



– Periaatteessa poliisi haluaa kuulla heitä, mutta lähiomaisilla on mahdollisuus halutessaan kieltäytyä kuulusteluista. Meillä on kuitenkin heihin kontakti ja yhteys.

Tekijä toimi yksin

Poliisi on jatkanut tutkinnan aikana myös Marinin henkilöhistorian ja taustan selvittämistä.

– Näyttää siltä, että hän on toiminut yksin tässä tilanteessa ja hänellä on varmasti omat näkemyksensä, minkä takia hän on toiminut näin, Töyräs kertoo.



– Siitä ei ole viitteitä, että hänellä olisi ollut tukiverkkoa, porukkaa tai muutakaan ryhmää, jonka kanssa hän olisi ollut tekemisissä tämän takia.