Poliisilta yllättävää tietoa Vantaan kouluampumisessa käytetystä aseesta

– Olemme jo aiemmin kertoneet, että epäillyn tekijän käyttämä ase kuuluu lähisukulaiselle. Ase ei kuulu perheenjäsenelle ja asetta on säilytetty asianmukaisesti. Epäilty on saanut aseen haltuunsa luvatta, vahvistaa rikoskomisario Marko Särkkä.

Molemmat uhrit ovat edelleen sairaalahoidossa. Toisen uhrin tila on edelleen kriittinen, mutta toista uhreista on päästy viikonlopun aikana jo kuulustelemaan.

Reitti sattumanvarainen

– Viikonlopun kuulusteluisissa on tullut ilmi, että epäillyn teon jälkeen käyttämä reitti on valikoitunut sattumanvaraisesti ja tämänhetkisen tiedon mukaan epäilty ei olisi pakomatkansa aikana uhkaillut aseella muita henkilöitä, Särkkä kertoo.

Tapahtumat

Motiivi

Poliisi on kertonut pojan puhuneen poliisille "tyypillisen 12-vuotiaan tavoin" melko avoimesti tapahtumasta. Hän on kertonut myös siitä, mikä tekoon on johtanut. Hän on kertonut poliisille motiivina olleen kiusaamisen. Vanhemmat eivät ole olleet kuulusteluissa läsnä.