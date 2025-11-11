Viteli oli matkassa vaimonsa ja viiden lapsensa kanssa.

– Ihmiset olivat tajuttomana ja loukkaantuneina ympäri bussia. Ihmiset huusivat ja verta oli ympäriinsä, Viteli kirjoittaa.

Vantaalainen Calle Viteli nukkui bussissa matkatoimiston järjestämällä retkellä Hurghadasta Kairon Gizaan, kun hän heräsi törmäykseen ja "räjähdykseen".

Calle Viteli egyptiläisessä sairaalassa turman jälkeen. Calle Viteli

Vitelin mukaan he olivat bussissa ainoat suomalaiset. Hän mursi itse turmassa polvensa ja lonkkansa ja odottaa parhaillaan leikkausta.