MTV Uutiset haastatteli suomalaista Calle Viteliä, joka joutui perheineen bussiturmaan Egyptissä tiistaina.
Vantaalainen Calle Viteli nukkui bussissa matkatoimiston järjestämällä retkellä Hurghadasta Kairon Gizaan, kun hän heräsi törmäykseen ja "räjähdykseen".
– Penkit irtosivat kiinnikkeistä. Bussi oli täysin murskana. Tilanne oli kaoottinen, Viteli kertoo MTV Uutisille tekstiviestitse.
Linja-auto oli ilmeisesti ajanut rekkaa päin.
– Ihmiset olivat tajuttomana ja loukkaantuneina ympäri bussia. Ihmiset huusivat ja verta oli ympäriinsä, Viteli kirjoittaa.
Viteli oli matkassa vaimonsa ja viiden lapsensa kanssa.
– Rupesimme etsimään ensimmäisenä lapsia. Kun kaikki löytyivät, lähdimme pois bussista, Viteli jatkaa.
Juttu jatkuu kuvan jälkeen.