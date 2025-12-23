Libyan asevoimien esikuntapäällikkö kuoli tiistai-iltan lento-onnettomuudessa Turkissa, kertoi Libyan pääministeri Abdul Hamid Dbeibeh tiistai-iltana.
Turkin sisäministeri Ali Yerlikaya kertoi viestipalvelu X:ssä tiistaina, että lennonjohtoviranomaiset olivat menettäneet yhteyden maan pääkaupungista Ankarasta lähteneeseen yksityiskoneeseen.
Hieman myöhemmin Yerlikaya kirjoitti, että santarmit olivat löytäneet yksityiskoneen hylyn reilun 70 kilometrin päässä Ankarasta.
Esikuntapäällikkö Mohamed Ali Ahmed Al-Haddadin lisäksi Libyan pääkaupunkiin Tripoliin matkalla olleen koneen kyydissä oli neljä matkustajaa.
Turkilla on läheiset suhteet Libyan hallitukseen, jolle se on tarjonnut taloudellista ja sotilaallista tukea.