Katso kuvat: Elisan unelmalomasta tulikin traumaattinen kokemus homeisessa hotellissa – näin vastaa Tjäreborg

– Olen aika murtunut vielä tälläkin hetkellä. Itku on herkässä koko ajan.

Ainutkertainen lepohetki muuttui päiviä kestäväksi taisteluksi

Vessassa odotti ummehtunut haju

"Suihkukaapin katto oli aivan mätä"

Kreikassa matkalla mukana oleva isä Arto on tehnyt töitä rakennusinsinöörinä, ja hänen näkemyksensä mukaan suihkutilojen vauriot ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa.

– Missä on Tjäreborgin vastuu. Milloin Tjäreborg on itse tarkistamassa huoneistot ja todennut ne kelvollisiksi? Arto kummastelee MTV Uutisille.

– Siivoojanainen sanoi englanniksi, että ylemmistä kerroksista valuu vettä sviittimme kattoon, jossa on reikä – se näkyy kuvissa, Elisa sanoo.

Matkaoppaat väheksyivät ongelmia

– He olivat sitä mieltä, että ei se voinut olla hometta ja että ei se voinut meitä haitata, Elisa muistelee turhautuneena.

Sviitti ei vastannut odotuksia muutenkaan

Tjäreborg taipui olemattomaan korvaukseen

Lopulta Elisan mies oli yhteydessä valtakunnalliseen asiakaspalvelunumeroon, josta vastasi ystävällinen naisääni. Asiakaspalvelija valitteli tilannetta ja sanoi, että perhe voi varata huoneen toisesta hotellista ja yritys on mukana kustannuksissa. Asiassa tuntui olevan täysi yhteisymmärrys.

– Kun olimme siirtymässä uuteen hotelliin, alkoi tulla viestejä, että kun te omatoimisesti lähditte, emme korvaa teille kuin 349 euroa tai vaihtoehtoisesti 499 euron lahjakortin. Siis he olivat korvaamassa 349 euroa 4 400 eurosta, Elisa kertaa järkyttyneenä.

Elisa kertoo laittaneensa Tjäreborgille tiedoksi listan lakipykälistä, joiden mukaan matkailuyritys on korvausvelvollinen. Minkäänlaista vastausta ei ollut kuulunut maanantaiaamuun mennessä.

– Tämä loma on ollut pelkkää itkua ja tappelemista siksi, että olemme joutuneet olemaan tuollaisessa homepaskassa suoraan sanottuna.

Näin Tjäreborg kommentoi tapahtunutta

MTV Uutiset tavoitti maanantaina noin kello 14.15 Tjäreborgin maajohtajan Jessica Virtasen, jonka mukaan tapaus on kantautunut myös hänen korviinsa. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida tapauksen yksityiskohtia sen tarkemmin, sillä tapahtumaketjua selvitellään edelleen.

– Asiaa on koitettu siellä (hotellissa) selvittää, ja teemme nyt tarkempaa selvitystä, mitä siellä on tapahtunut ja olemme asiakkaaseen suoraan yhteydessä, Virtanen sanoo MTV Uutisille puhelimitse.

Virtanen vahvistaa, että asiakas on ollut yhteydessä hotelliin kylpyhuoneen kosteusvaurioista. Hänen tiedossaan ei kuitenkaan ole, että kosteusvauriot olisivat lähtöisin rakennusvioista, joista Sipilä oli matkallaan kuullut.

– Olen ollut itse yhteydessä hotelliin, jonka mukaan tämä (kosteusvauriot) ei ole olut mikään iso ongelma. Tämä on ensimmäinen reklamaatio, joka meille Suomeen tulee.

Sunwing Kallithea Beach -hotelli on Virtasen mukaan erittäin suosittu matkakohde suomalaisten keskuudessa. Hänen tietojensa mukaan kyseisestä hotellista ja muista Kreikan kohteista on silloin tällöin tehty reklamaatioita kosteuden ja sen aiheuttamien vaurioiden takia.

– Näitä joskus ikävä kyllä sattuu ja varsinkin, kun ilmasto on tuolla etelässä se, mikä se on. Siellä on paljon kosteutta varsinkin näin kauden alussa ja lopussa.