Suomalaisia on joutunut bussionnettomuuteen Egyptissä.
Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner vahvistaa MTV Uutisille, että heille on tullut tieto Egyptissä tapahtuneesta linja-auto-onnettomuudesta, jossa on ollut mukana suomalaisia.
– Meidän tietojemme mukaan suomalaisia on lievästi loukkaantunut, Tanner sanoo MTV Uutisille.
Tanner ei ota kantaa onnettomuudessa osallisina olleiden suomalaisten määrään.
Azerbaidžanilaisen Report News Agencyn mukaan onnettomuudessa olisi loukkaantunut kaikkiaan 39 ihmistä.
Tapahtuneesta kertovat muun muassa brittilehdet The Sun ja The Mirror.
Uutinen päivittyy.