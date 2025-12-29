Hannes-myrskyn takia Rovaniemen lentokentälle jäi lähes tuhat matkustajaa jumiin.
Rovaniemen lentokentän ruuhkat on Finavian mukaan saatu nyt purettua.
Rovaniemen lentoaseman päällikkö Johan Juujärvi kertoi MTV Uutisille maanantai-iltana, ettei kentällä ole enää yhtään myrskyn vuoksi jumiin jäänyttä matkustajaa.
Vielä aiemmin tänään noin tuhat matkustajaa odotteli lentoaan Rovaniemellä.
Finavian mukaan matkustajaliikenne jatkuu Rovaniemen kentällä vilkkaana tulevinakin päivinä.
Hannes-myrsky aiheutti lauantain ja sunnuntain aikana pahan ruuhkan Rovaniemen lentoasemalle.
Kymmeniä lentoja jouduttiin siirtämään myrskyn vuoksi, ja sadat matkustajat jäivät lentoasemalle jumiin vailla tietoa korvaavista lennoista tai majoituksesta.
MTV Uutisten aikaisemmin haastattelema lentoasemaverkoston johtaja Henri Hansson Finaviasta ei muista vastaavaa tilannetta, vaikka on työskennellyt alalla yli 25 vuotta.