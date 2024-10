Marika lähti ulkomaille ilman lääkkeitään ja joutui mahdottomaan tilanteeseen – antaa nyt tärkeän vinkin

Lääkkeet ja reseptit mukaan ulkomaille Kun lähdet ulkomaille, ota mukaan selvitykset lääkkeidesi resepteistä, muistuttavat esimerkiksi Kela ja Tulli. Niillä voi tarvittaessa todistaa tullissa oikeuden kuljettaa lääkkeitä mukana. Lääkkeet on aina pakattava käsimatkatavaraan. Ota matkalle mukaan lääkkeiden lisäksi esimerkiksi: Allekirjoitettu englanninkielinen jäljennös resepteistä. Saat sen apteekista tai lääkkeen määrääjältä.

Lääkärin tulostama potilasohje tai resepteistä kertova yhteenvetotuloste, jonka voit tulostaa itse Omakanta-palvelusta. Tarvittaessa saat yhteenvetotulosteen myös apteekista tai terveydenhuollon toimintayksiköstä. Voit pyytää tulosteen myös englanninkielisenä. Lisäksi kannattaa selvittää kohdemaan ja mahdollisten läpikulkumaiden käytännöt ennen matkaa. Tietoa lääkkeiden tuontia koskevista rajoituksista ja tarvittavista asiakirjoista saat kohdemaan tulliviranomaisilta ja EU-maiden yhteyspisteiltä. Lisätietoja rajoituksista voit kysyä esimerkiksi kohdemaan suurlähetystöstä. Tarvittavat dokumentit ja lääkkeiden maahantuontikäytännöt vaihtelevat eri maissa, joten selvitä nämä esimerkiksi kohdemaasi tullin verkkopalvelusta tai suurlähetystöstä.

Joskus esimerkiksi asiakirjojen käännättäminen englanniksi tai kohdevaltion kielelle voi olla tarpeen.

Diabeetikon on hyvä ottaa mukaan todistus neulojen tarpeellisuudesta. Jos matkustat Schengen-alueelleja sinulla on mukanasi huumaavia tai keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, tarvitset mukaasi Schengen-todistuksen. Sen saa apteekista. Todistuksella voi osoittaa oikeuden pitää hallussa näitä lääkkeitä. Schengen-alueeseen kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Belgia, Ranska, Alankomaat, Itävalta, Luxemburg, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Kroatia, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari, Slovenia, Malta ja Sveitsi. Suomessa Schengen-todistuksen saat apteekista. Ota mukaan lääkepakkaus, lääkemääräys ja matkustusasiakirja (passi tai henkilökortti), kun haet todistusta.

Jos et ole varma, tarvitsetko lääkkeillesi Schengen-todistusta, kysy asiaa apteekista tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta Fimesta. Kela korvaa lääkkeitä ulkomailla oleskelun ajalle, jos kuulut Suomen sairausvakuutukseen ulkomailla oleskelun ajan. Voit ostaa apteekissa kerralla korvattuna enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän.

Jos kyseessä ovat erityisen kalliit lääkkeet, voit ostaa kerralla korvattuna enintään yhden kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän. Erityisen kalliita ovat lääkkeet, joiden yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on yli 1 000 euroa.

Jos ostat ulkomaanmatkaa varten yli kolmen kuukauden (kalliit lääkkeet: yli yhden kuukauden) lääkkeet tai ostat ulkomaanmatkaa varten lääkkeitä aiemmin kuin ostojen väliajat sallivat, maksat ne apteekissa ensin kokonaan ja haet korvausta Kelasta. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tähän, ota yhteyttä Kelaan. Ota matkalla huomioon myös: Kuljeta lääkkeet niiden alkuperäisessä pakkauksessa ja pakkaa lääkkeet käsimatkatavaroihin.

Jos lääkepakkaus rikkoutuu, katoaa, varastetaan tai menee pilalle vääränlaisen säilytyksen takia. Kela ei korvaa tilalle ostettua lääkepakkausta. Kun palaat Suomeen, voit tuoda mukanasi lääkkeitä omaan käyttöösi. Lähteet: Kela, Fimea, Ulkoministeriö, Tulli, omakanta.fi, ja eu-terveydenhoito.fi.