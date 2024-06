Saako rahat takaisin, jos peruu matkan hellehelvetin takia? Suosikkikohteissa kärventävä paahde

Etelä-Euroopan kuumuus on vaarallisella tasolla. Esimerkiksi suomalaisten suosituimmassa matkakohteessa Kreikassa on lämpötila noussut jopa yli 40 asteen. Jos matkan on varannut ja kohteessa helle kärventää, riittääkö se perusteeksi matkan perumiseen ja rahojen palauttamiseen täysimääräisenä?