Yksi kartta näyttää, minne Kreml haluaa Itä-Ukrainassa jättimotin rakentaa: "Venäjä etenee hitaasti, mutta tasaisesti"

Erityistä huomioita eri arvioissa on kohdistettu Iziumin ja Donetskin kaupunkien väliselle alueelle. Izium on Ukrainan hallussa, kun taas Donetsk venäläisjoukkojen.

Jos Donetskin ja Iziumin välille vetää kartalla suoran viivan, niin sen itäisellä puolella on merkittävä määrä ukrainalaisjoukkojen asemia ja huomattava määrä maata. Pohjoisessa, lännessä ja etelässä noita joukkoja vastassa on Venäjän armeija.

Sotilaallisesti katsottuna kyse on niin sanotusta rintamalinjan pullistumasta, jonka puolustaminen imee rintamalinjan pituudesta johtuen suhteettomasti joukkoja ja on samaan aikaan myös kovin houkutteleva kohde piirittämiselle.

"Venäjä etenee hitaasti, mutta tasaisesti"

Vajaan 50 000 asukkaan Izium on strategisesti erittäin tärkeässä asemassa. Se on käytännössä Ukrainan itäisimpien joukkojen pohjoinen lukko.

Selvää tietysti on, että Ukraina on kivuliaan tietoinen pullistuman vaikeasti asemasta. Iso-Britannian puolustusministeriö on kuvaillut ukrainalaisjoukkojen asemia idässä "vahvasti linnoitetuiksi".