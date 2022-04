Kuolettava ominaisuus pamauttaa venäläisten panssarivaunujen tornit ilmaan – MTV esittelee Suomellakin käytössä olleen "kuolemantankin"

Ukrainassa on tuhoutunut suuri määrä venäläisiä panssarivaunuja, joiden tykkitornit ovat lentäneet kauas muusta vaunusta. Näitä niin sanottuja kuolemanvaunuja on ollut käytössä myös Suomen Puolustusvoimilla, ja yksi sellainen on esillä Parolan panssarimuseossa.