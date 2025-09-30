Kuningas Charles on ryhtynyt toimiin kuninkaallisen perheen sisällä prinssi Andrew'n ja herttuatar Sarahin osalta.
Kuningas Charles on ilmoittanut pikkuveljelleen prinssi Andrew'lle ja tämän entiselle vaimolle herttuatar Sarah Fergusonille, että kaksikko ei ole tervetullut kuninkaallisten yhteiseen joulunviettoon tänä vuonna, kertoo muun muassa Hello! -lehti.
Brittikuninkaalliset kokoontuvat perinteisesti vuotuiseen tapaansa Sandringhamin kartanoon joulunviettoon.
Lisäksi Charlesin kerrotaan tehneen Andrew'lle ja Sarahille selväksi, että heidän tulisi olla käytännössä "näkymättömiä" tulevaisuuden kuninkaallisten kokoontumisissa.
Prinssi Andrew on ollut myrskyn silmässä jo vuosien ajan johtuen suhteestaan edesmenneeseen tuomittuun seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin. Hiljattain tuli ilmi, että myös herttuatar Sarah pysytteli yhteydenpidossa Epsteinin kanssa myös sen jälkeen, kun julkisesti katkaisi välinsä tähän.
Vuonna 2011 herttuatar Sarah oli lähettänyt Epsteinille sähköpostin, jossa kutsui tätä "ylivertaiseksi ystäväkseen". Sähköpostiviestissä Sarah myös pyysi Epsteinilta anteeksi sitä, että "hylkäsi tämän julkisesti".
Tiedon tultua ilmi aiemmin syyskuussa herttuatar Sarah sai potkut useista hyväntekeväisyysjärjestöstä, joiden suojelijana hän toimi.
Prinssi Andrew puolestaan joutui vetäytymään vuonna 2019 julkisista edustustöistään johtuen väitetystä osallisuudestaan Epsteinin laittomaan seksi- ja paritusrinkiin. Vuonna 2022 Andrew menetti myös sotilasarvonimikkeensä. Samoihin aikoihin Andrew ja yhdysvaltalainen Virginia Giuffre sovittelivat oikeussalien ulkopuolella siviilikanteen, jonka mukaan Giuffre olisi joutunut paritetuksi Andrew'lle vasten tahtoaan alaikäisenä.
Andrew on vuosien varrella yhdistetty Epsteiniin monin tavoin. Epstein menehtyi vankilassa New Yorkissa vuoden 2019 elokuussa.
Epsteinin rikoskumppani ja entinen naisystävä Ghislaine Maxwell tuomittiin vuonna 2022 vankilaan 20 vuodeksi seksuaalirikoksista.