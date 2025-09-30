



Kuningas Charlesilta kylmää kyytiä prinssi Andrew'lle ja herttuatar Sarahille – eväsi kutsun tärkeään perhejuhlaan

2:14 Videolla kerrotaan, miksi Jeffrey Epsteinin tapaus nousi jälleen esille kesällä 2025

Julkaistu 30.09.2025 20:38

Kuningas Charles (keskellä) on ryhtynyt jälleen uusiin toimiin pikkuveljensä ja nyt myös entisen kälynsä herttuatar Sarahin tähden.