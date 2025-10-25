Lähteet: Kuningas Charles on saamassa tahtonsa läpi prinssi Andrew'n kanssa vuosien väännön jälkeen

Lähteet: Kuningas Charles on saamassa tahtonsa läpi prinssi Andrew'n kanssa vuosien väännön jälkeen

Andrew ei ole tehnyt kuninkaallisia edustustöitään ja saanut niistä palkkaa vuoden 2019 jälkeen eikä kuningas Charles ole tukenut pikkuveljeään taloudellisesti sen jälkeen, kun laittoi tämän osalta rahahanat kiinni vuonna 2024. Tiedossa ei ole, millä keinoin Andrew on sen jälkeen rahoittanut elinkustannuksiaan ja esimerkiksi kartanon ylläpitoa.