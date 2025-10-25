Lähteet kertovat, että prinssi Andrew'n muutto pois Royal Lodgesta on ollut vakavammissa keskusteluissa.
Lähteiden mukaan prinssi Andrew on keskustellut isoveljensä kuningas Charlesin edustajien kanssa poismuutosta Royal Lodgen kartanostaan, kertoo muun muassa Independent.
Kertoman perusteella hovi yrittää saada Andrew'n muuttamaan pois 30 makuuhuoneen kokoisesta Royal Lodgesta vapaaehtoisesti. Andrew'n 2000-luvun alussa tekemä vuokrasopimus kartanoon yltää 2070-luvulle, ja tälle pitäisi maksaa korvaus, mikäli hän muuttaa pois vastoin tahtoaan ennenaikaisesti.
Lähteiden mukaan keskustelun keskiössä on se, mihin Andrew muuttaisi ja millaisen korvauksen hän saisi siitä.
Kuningas Charlesin on kerrottu pyrkineen jo vuosia saada Andrew muuttamaan pois Royal Lodgesta pienempään ja taloudelliseen vaihtoehtoon.