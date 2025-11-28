Entisen prinssi Andrew'n nimenmuutos on nyt virallinen.
Andrew Mountbatten-Windsorin nimenmuutos näkyy viimein brittikuninkaallisten perimysjärjestyksessä, kertoo muun muassa People. Kuningas Charlesin pikkuveli ei ole enää prinssi, eikä kuulu muutoinkaan kuninkaallisten joukkoon paitsi sukulaisuussuhteidensa ansiosta.
Siitä huolimatta, että Andrew on menettänyt arvonimensä ja tittelinsä, on hän todella kuitenkin brittikuninkaallisten virallisten sivujen mukaan yhä kahdeksantena kruununperimysjärjestyksessä.
Hänen edellään ovat Charlesin lapset prinssi ja lapsineen.