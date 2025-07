Prinsessa Catherine avautuu ajasta syöpähoitojen jälkeen: "Todella, todella vaikeaa"

Prinsessa Catherine palasi julkisten tehtäviensä pariin jätettyään väliin Royal Ascotin laukkakisat kesäkuussa.

Prinsessa Catherine jätti väliin Royal Ascotin laukkakisat kesäkuussa, sillä hän etsii edelleen oikeanlaista tasapainoa julkisten esiintymistensä suhteen, The Guardian ja BBC kertoivat aiemmin lähteisiinsä nojaten.

Catherinen syöpähoidot päättyivät viime syksynä, jonka jälkeen hän palasi vähitellen edustustehtäviensä pariin. Tällä hetkellä syöpä on remissiossa.

Catherine palasi nyt julkisiin tehtäviin 2. heinäkuuta vierailemalla Colchesterin sairaalassa, missä hän puhui avoimesti syöpämatkansa haasteista myös hoidon päättymisen jälkeen. Hän vietti aikaa erityisesti hyvinvointipuutarhassa, joka tarjoaa palauttavan tilan potilaille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Puutarha avattiin heinäkuussa 2024.

Hän puhui avoimesti omasta matkastaan syövän kanssa.

– Hoitojen aikana pukeutuu eräänlaiseen urheaan naamioon, stoalaisuuteen. Hoito on ohi, ja sitten ajattelee, että "voin jatkaa, palata normaaliin elämään", mutta itse asiassa vaihe sen jälkeen on todella, todella vaikea, Catherine kertoi.

– Et välttämättä ole enää kliinisen tiimin alaisuudessa, mutta et pysty toimimaan normaalisti kotona niin kuin ehkä ennen. Ja mielestäni on todella arvokasta, että joku voi auttaa sinua puhumaan siitä, näyttää ja opastaa sinua tuossa hoidon jälkeisessä vaiheessa, hän jatkoi.

Catherine kutsui vaihetta elämän muuttavaksi sekä potilaille että heidän perheilleen.

– Sinun on löydettävä uusi normaali elämäsi, ja se vie aikaa. Ja se on vuoristorataa, se ei ole tasaista, kuten odotat sen olevan. Mutta todellisuus on, että käy läpi vaikeita aikoja, Catherine sanoi.

Lue myös: Prinsessa Catherine hehkuu yhtenevässä asussa tyttärensä Charlotten kanssa kuninkaan syntymäpäiväjuhlallisuuksissa

Sairaalavierailunsa aikana prinsessa auttoi istuttamaan useita vaaleanpunaisia Catherine's Rose -ruusupuskia yhdessä puutarhassa vapaaehtoistyötä tekevän henkilökunnan kanssa. Royal Horticultural Society on juuri lanseerannut ruusut hänen kunniakseen.

Prinsessa Catherine istutti sairaalavierailunsa aikana vaaleanpunaisia ruusupuskia hyvinvointipuutarhaan.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Vaaleanpunaiset ruusut, joiden tuotto käytetään Royal Marsden Cancer Charityn hyväksi, lahjoitettiin osana laajempaa pyrkimystä tuoda parantavia viheralueita niitä tarvitseville. Viisikymmentä kasvia toimitettiin Colchesterin sairaalaan tällä viikolla, ja 500 jaetaan tänä kesänä hyvinvointi- ja yhteisöpuutarhoihin eri puolille Isoa-Britanniaa.

Ensi viikolla Catherinen odotetaan olevan yksi kuninkaallisen perheen jäsenistä, joka toivottaa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja hänen puolisonsa Brigitte Macronin tervetulleeksi vierailulleen Isoon-Britanniaan.

Catherine ilmoitti syöpädiagnoosistaan ja kemoterapiahoidostaan maaliskuussa 2024 ja vietti suurimman osan vuodesta poissa julkisuudesta. Syyskuussa 2024 hän ilmoitti saaneensa hoitonsa päätökseen ja lisäsi muutamaa kuukautta myöhemmin tammikuussa, että syöpä oli remissiossa.

Hän palasi kuninkaallisiin tehtäviin keväällä 2025.

Lähde: People