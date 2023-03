Kuinka luotettavia lapset ovat rikosten todistajina? Näin kommentoi Auer-tapauksessa mukana ollut asiantuntija: "Vahvasti halu olla aikuisten mieleen"

Korkman on antanut lausunnon tapauksessa, jossa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän Jens Kukan hyväksikäyttötuomiota haetaan purettavaksi. Kyse on siitä, että Auerin lapset ovat nyt kertoneet Auerin asianajajalle valehdelleensa tapahtumista sijaisvanhempien johdattelemana.

Julia Korkmanin tuore lausunto annettiin asianajaja Fredmanin pyynnöstä. Korkman on toiminut aiemmin Auer-tapauksessa syyttäjän asiantuntijatodistajana. Hän on tehnyt myös väitöskirjan lasten haastatteluista seksuaalirikosten tutkinnassa.

– Pöydälläni on Suomessakin ollut esimerkiksi tapaus, jossa nuori on kertonut vanhemman taholta tapahtuneesta hyväksikäytöstä, ja myöhemmin todennut, ettei se pidä paikkaansa, Korkman kertoo.

Korkmanin mukaan tapauksissa on saatu myös hyvin selville, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että lapsi on alun perin kertonut epätosia asioita.

Julia Korkman kertoo esimerkin huoltajuuskiistoista, joissa on selvästi nähty, että toinen vanhempi tiedostaen tai tiedostamattaan on vaikuttanut lapsen käsitykseen toisesta vanhemmasta hyvin merkittävästi.

– Kertomus toisesta voi muuttua kuin yö ja päivä ja myöhemmin nämä lapset saattavat sanoa, että itse asiassa he tiedostivat sen koko ajan, ettei toinen vanhempi ollut paha ja heillä oli todella paha olo, mutta he kokivat, etteivät voineet muutakaan.

Mitä kuulusteluissa tulee ottaa huomioon?

– Yleensä kun lapsia kuullaan ainakin rikosprosessissa, silloinhan on yleensä joku tapahtuma, joka halutaan selvittää. Silloin on keskeistä ymmärtää, miten epäilty tapahtuma on syntynyt, onko tapahtumasta pitkä aika, onko sen jälkeen ollut riskinä, että lapsen kanssa on puhuttu esimerkiksi johdattelevasti.