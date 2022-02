Kahdeksanvuotiaana murhatun Vilja Eerikan tragedia muutti poliisin työtä – lasten pahoinpitelyä koskevat rikosilmoitukset lisääntyneet tuhansilla

Kun väsynyt vanhempi hakee apua

– Vanhempi on esimerkiksi todella väsynyt ja hän on kaltoinkohdellut lastaan, esimerkiksi käyttänyt lievää fyysistä väkivaltaa. Hän on itse ottanut yhteyttä sosiaaliviranomaisiin, hakenut apua omaan väsymykseensä. Jos vanhempi on sitoutunut tukeen ja lapsella ei ole mitään hätää, olisiko tässä tapauksessa tarkoituksenmukaisempaa rajoittaa esitutkinta kohtuusperusteella.