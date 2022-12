Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkinta voi mennä pilalle, jos vanhempi on läsnä kuulusteluissa: "Voi estää kokonaan lasta puhumasta"

Huoltajan läsnäolo voi heikentää näyttöä

Pilviön mukaan vanhemman läsnäolo kuulustelussa voi pahimmillaan jopa pilata koko rikostutkinnan. Hän on itse ollut avustajana seksuaalirikosjutuissa, joissa syytteet ovat kaatuneet osittain siksi, että vanhemman läsnäolon kuulustelussa on katsottu heikentäneen lapsen kertomuksen luotettavuutta.

– On tilanteita, joissa syyte on hylätty ja jopa tuomiossa on kirjoitettu, että lapsen kertoman luotettavuutta heikentää merkittävästi se, että kuulusteluissa istuu huoltaja vieressä. Pahimmillaan huoltaja voi sanoa lapselle, että kerro nyt miksi tänne tultiin ja se jo on johdattelua.