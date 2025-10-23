



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Auer-syyttäjä esittelee puolustuksen lyttäämän uv-valotutkimuksen käyttökelpoisuutta – MTV seuraa Anneli Auer saapui pitkän hiljaisuuden jälkeen kameroiden eteen tiistaina Turussa, kun oikeudenkäynti alkoi. Str / Lehtikuva Julkaistu 23.10.2025 08:58 (Päivitetty 26 minuuttia sitten ) Rebekka Härkönen rebekka.harkonen@mtv.fi Turussa jatkuu tänään torstaina Anneli Auerin ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukan seksuaali- ja väkivaltarikossyytteiden käsittely. Oikeudenkäynnin oli tarkoitus alkaa kello 9, mutta käsittely alkoi tutuksi tulleella tavalla reilun vartin myöhässä. Syytetyt eivät odotetusti tulleet henkilökohtaisesti paikan päälle. Kukka seuraa istuntoa etäyhteyden kautta. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden on tarkoitus jatkaa päivän aluksi syyttäjän kirjallisiin todisteisiin tutustumista. Jos tämä etenee suunnitellusti, tänään pääsevät uusia kirjallisia todisteitaan esittelemään myös syytetyt. MTV Uutisten rikostoimittaja Rebekka Härkönen seurasi oikeudenkäyntiä paikan päällä, tiedot päivittyivät tähän juttuun. Puolustus kertoi eilen tauolla MTV:lle, että ensimmäiseksi se aikoo esitellä uusia kirjallisia todisteitaan, joita ei ole aiemmissa oikeudenkäynneissä nähty. Kyseessä ovat Auerin lasten ensimmäisessä sijoituspaikassa tehdyt kirjaukset, joista ilmenevät muiden muassa lasten hyvät välit isosiskoonsa ja äitiinsä ennen heidän päätymistään sijoitusperheeseen enolleen. Puolustuksen mukaan lasten välit isosiskoonsa ja äitiinsä huononivat ja katkesivat vasta sijaisperheen sijoittamisen tämän jälkeen. 4:49 Mitä Anneli Auerin oikeudenkäynnissä on kyse? Katso video. Syyttäjä vaatii Auerille ja Kukalle rangaistusta yhteensä 18 rikoksesta, joiden epäillään kohdistuneen Auerin lapsiin. Oikeuskäsittely on ainutlaatuinen Suomen rikoshistoriassa, sillä syytetyt ovat jo suorittaneet tuomionsa nyt syytteenalaisista rikoksista.





Kello 10.01

Nyt on puolustuksen vuoro kommentoida syyttäjän todistetta. Auerin puolustusasianajaja Markku Fredman aloittaa. Hän kertoo, että THL on viime kesän lopussa antamassa omassa lausunnossaan kritisoinut uv-valotutkimuksen käyttämistä vanhojen vammojen löytämiseksi.

Fredman toteaa, että lausunnossaan lääkäri on poistanut jälkikäteen kohtia sen jälkeen, kun THL on antanut oman lausuntonsa. Lisäksi lääkäri on esitellyt tässä uudessa korjatussa lausunnossaan tähän asiaan liittymättömiä valokuvia kuin "esitelläkseen asiantuntemuistaan".

– Näyttää siltä, että hän on luopunut omista väiiteistään ja myötäilee nyt THL:n näkemystä, Fredman sanoo muistuttaen, että aiemmat tuomiot ja nykyinen syyteharkinta on kuitenkin tehty lääkärin aiemman korjaamattoman lausunnon perusteella.

Fredman kritisoi sitä, että uv-valotutkimuksessa on tutkittu vain Auerin lapsia, joidne epäillään joutuneen hyväksikäytön kohteeksi. Missään vaiheessa ei Fredmanin mukaan ole tehty vertailua siitä, mitä löydöksiä uv-valolla tehtäisiin, jos kadulta otettaisiin kuka tahansa ihminen tällaiseen tutkimukseen.

Fredman toteaa, että lääkäri on korjaamassaan lausunnossaan myös myöntänyt väärien positiivisten löydösten mahdollisuuden.

– Kyllä hän tässä selvästi on takapakkia ottanut verrattuna siihen, mitä hän on alunperin lausunut, Fredman sanoo.

Fredman toteaa, että korjatussa lausunnossaan lääkäri kiinnittää huomiota sivuseikkoihin. Lääkäri kertoo lausunnossaan normaalista tutkimusprotokollasta, muttei kerro sitä, miksei Auerin lasten kohdalla tätä protokollaa ole noudatettu. Eli että lapset olisi ensin tutkittu valkoisessa valossa ja vasta sitten uv-valossa. Auerin lapset tutkittiin suoraan uv-valolla.

Fredman myös huomauttaa lausunnossa esiin tulevaa tietoa, että poliisi on muokannut jossakin vaiheessa lapsista otettuja kuvia.

– Tämä on hyvin arveluttavaa, tällaiset jälkikäteen tehdyt muokkaukset henkilön toimesta, joka ei ole ollut edes tutkimuksessa mukana. Kun poliisi ei ole nähnyt, missä kuvissa näkyy jälkiä, lääkäri on kertonut, missä kohtaa niitä pitää ympyröidä ja osoittaa, Fredman sanoo.

Kello 9.46

Lausunnossa todetaan, että uv-valolöydöksille pitää kuitenkin pyrkiä löytämään myös mahdollisimman laajasti muut vaihtoehtoiset selittävät syyt kuin väkivalta.

Lausunnossa on myös luettelo Auerin lapsista otetuista valokuvista. Suurin osa kuvista on otettu uv-valolla.

Kello 9.38

Lääkärinlausunnossa todetaan, että uv-valo on vain tutkimuksen apuväline.

Lääkäri arvioi lausunnossaan myös uv-valon käyttämistä vanhojen vammojen ja arpien löytämiseen. lausunnon mukaan uv-valokuvaus voi näyttää vanhoja arpia ja ihon epätasaista väritystä kuin jos katsottaiin paljaalla silmillä.

Lausunnon mukaan myös intiimialueiden synnytyksen jäkeiset arvet on tutkimuksessa havaittu paremmin uv-valolla kuin tavallisessa valossa paljain silmin. Lausunnon mukaan tiedossa ei kuitenkaan ollut, että kuinka pitkään arvet säilyivät havaittavina uv-valolla.

Syyttäjä käy näitä läpi, koska puolustus on hankkinut tuoreen lausunnon THL:ltä, jonka mukaan uv-valotutkimus vanhojen arpien ja vammojen havaitsemiseksi on hyvin epävarma ja antaa helposti vääriä positiivisia tuloksia.

Kello 9.31

Syyttäjä jatkaa omien kirjallisten todisteidensa läpikäymistä. Syyttäjä esittelee lapsista lääkärinlausuntoja antaneen erikoislääkärin ja gynekologin lausuntoa liittyen uv-valotutkimuksen luotettavuuteen. Lausunto on annettu 2011.

Lausunnon mukaan uv-valo on löydöstä täydentävä ja kontrastia korostava menetelmä. Sitä käytetään myös poliisin rikostutkinnassa esimerkiksi sormenjälkien ja eritteiden todentamiseksi. Lausunnon mukaan uv-valon käyttöä on suositeltu oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin jo 1990-luvulla.

Kirjallisuudessa uv-valoa on käytetty myös ruumiinavauksissa erilaisten vammojen todentamiseen. Lausunnon mukaan uv-valolla voidaan parantaa iholla näkyvien vammojen näkyvyyttä, koska uv-valo parantaa kontrastia.

Lausunnon mukaan uv-valo on oikein käytettynä hyvä metodi, mutta parempiakin menetelmiä löytyy.

Syyttäjä näyttää esimerkkivalokuvia, jotka eivät liity tähän oikeustapaukseen. Kuvissa näytetään esimerkkejä siitä, miten vammat näkyvät valkoisessa valossa ja uv-valossa. Uv-valossa vammat näkyvät laajemmin ja selvemmin.

Lausunnossa todetaan kuitenkin, että uv-valokuvaaminen vaatii erikoisosaamista.

Kello 9.16

Oikeudenkäynti alkoi.