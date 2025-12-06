Auer-viikko yhdessä paketissa: Traagista, että kukaan ei halunnut Anneli Auerin lapsia
31:23Auerin oikeudenkäynnissä kuultiin tällä viikolla kiinnostavia todistuksia. Katso rikostoimittajien keskustelu aiheesta videolta.
Julkaistu 06.12.2025 06:40
Krista Rastamo
Tiia Palmén
Anneli Aueria ja Jens Kukkaa (aiempi nimi) koskeva seksuaalirikosjuttu jatkui tällä viikolla Turussa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa jo seitsemättä viikkoa.
Tällä viikolla oikeudessa kuultiin kolme erittäin kiinnostavaa osuutta, kun äänessä olivat lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista syytetyt Anneli Auer ja Jens Kukka sekä todistajana Auerin veli, joka toimi sijaisisänä Auerin lapsillle.
Aueria oikeudessa kuulemassa ollut rikostoimittaja Rebekka Härkönen kertoi Auerin puhuneen paljon ja "vaikka mitä elämästään". Hän puhui tunteikkaasti omista lapsistaan.
– Se yllätti itsenikin. Hän on yleensä hyvin tyynen näköinen, hänellä ei ole paljon ilmeitä kasvoilla ja hän puhuu hyvin hillitysti, Härkönen kuvailee.
– Mutta kun hän kertoi, miten viimein sai yhteyden lapsiinsa, siinä kohtaa hän aidosti murtui kyyneliin salissa. Lounastauolla hän kommentoi medialle, että yllätti häntä itseäänkin, miten se meni niin tunteisiin. Ja jokaisen lapsen kohdalla erikseen tämä tapahtui.
Torstaina oikeuden eteen astelivat sekä Jens Kukka että Auerin lasten sijaisisä, eli Auerin oma veli. Kukka avasi katkeria tunteitaan oikeudessa.
– Hän sanoi, että on täysin syyttömänä istunut vankilassa ja toivoo, ja on alusta saakka eli 14,5 vuotta toivonut, että joskus tämä asia ratkeaa ja hänen sanojensa mukaan totuus paljastuu. Hän toivoo, että viranomaiset pyytävät häneltä ja Auerilta anteeksi, Härkönen kertasi.
Kukan ja Auerin suhde kesti aikanaan vain 9 kuukautta eikä Kukka kuvaillut sitä edes varsinaiseksi seurustelusuhteeksi. Hän sanoi oikeudessa, ettei ollut valmis alkamaan isäpuoleksi Auerin neljälle pienelle lapselle, eikä parisuhde koskaan syventynyt.
– Kukka sanoi, että "juhannushäitä ei odotettu”, mutta prosessi on punonut heidät yhteen. Auer on ainoa, jonka kanssa Kukka on voinut keskustella tästä vuosia jatkuneesta asiasta, koska lasten seksuaalirikosjutun materiaalista iso osa on julistettu salassa pidettäväksi. Kukan mukaan he ovat Auerin kanssa kavereita, Auer kuvasi omassa kuulemisessaan sitä ystävyydeksi, Härkönen sanoi.
Auerin lasten sijaisvanhemmista on viime viikkojen aikana uutisoitu valtavasti ja heistä on puhuttu oikeudenkäynnissä paljon. Torstaina viimein oikeuteen saapui Auerin veli, joka toimi lasten sijaisisänä. Mies tuli oikeuteen sisään takakautta, jotta hänen ei tarvinnut kohdata mediaa oikeustalon käytävillä.
Auerin veli kertoi oikeudessa, että he ovat vaimonsa kanssa lapseton pariskunta eivätkä he olisi halunneet ottaa Auerin lapsia luokseen asumaan. Heidän mielestään lapset olisi pitänyt sijoittaa Espoon SOS-lapsikylään, missä voidaan auttaa traumatisoituneita lapsia.
Veljen mukaan Anneli Auer oli kuitenkin ollut vakaasti sitä mieltä, että on parempi, että sukulaiset ottavat lapset. Veli kertoi kokeneensa voimakasta painostusta siskoltaan.
Oikeudessa sijaisisältä kysyttiin paljon säännöistä sijaisperheen luona. Auerin lapset ovat kuvailleet oloja sijaisvanhempien luona erittäin tiukoiksi, ja sääntöjä ja rangaistuksia ankariksi.
– Sijaisisä myönsi, että heillä oli paljon sääntöjä ja jos niitä rikottiin, siitä seurasi rangaistus. Lasten kanssa ei ryhdytty neuvottelemaan, vaan oli hyvin selvää, että rangaistus tulee. Se oli aika autoritäärinen tapa olla näiden lasten kanssa, Auerin veljen kuulemista oikeudessa seurannut rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén kuvaili.
Oikeudessa keskusteltiin pitkään rahasta ja sijaisisältä kysyttiin, oliko raha motiivi pitää sijoituslapset. Salissa ilmeni, että alkuvaiheessa sijoitusta sijaisvanhemmat olivat saaneet kaikista lapsista yhteensä kulukorvausta ja palkkiota runsaat 5000 euroa kuukaudessa ja muutamia vuosia myöhemmin runsaat 9000 euroa kuukaudessa.
– Sijaisisä sanoi, että kyllähän työstä kuuluu palkkaa saada. He ottivat sen työnä. Hän sanoi, että heillä ei ollut vapaapäiviä eikä kesälomia, vaan lapset olivat heillä koko ajan, Palmén kertoi.
Auerin veljeltä kysyttiin myös hänen suhteestaan siskoonsa Anneli Aueriin. Salissa kävi ilmi, että heillä ei ollut koskaan ollut mikään läheinen veli-sisko suhde.
– Veli kertoi, että he eivät olleet vaimonsa kanssa tervetulleita Anneli Auerin ja Jukka S. Lahden kotiin. He näkivät perhettä muutaman kerran vuodessa juhlapyhinä isovanhempien luona ja joskus kävivät kummilapsensa (Auerin vanhin tytär) syntymäpäivillä.
Sijaisisän todistusta salissa kuunnellut Palmén kuvaili, että kuulemisesta jäi olo, että sijaisvanhemmat eivät muodostaneet läheistä suhdetta Auerin lapsiinkaan, vaan se oli heille työtä.
– He huolehtivat näistä lapsista ja heidän perustarpeistaan. Sijaisäiti hoiti ruuan pöytään, mutta se kuulosti aika mekaaniselta hoitamiselta. Ei tullut olo, että heillä olisi ollut rakastava suhde näihin lapsiin.
Oikeudessa paljastui myös, että jossain vaiheessa oli löytynyt toinen sijoituspaikka, joka olisi voinut ottaa lapset välillä hetkeksi, jotta sijaisperhe olisi saanut vapaapäiviä. Tukipaikka kuitenkin peruuntui, kun siellä saatiin tietää, että kyse oli juuri Auerin lapsista.
– Onhan tämäkin äärettömän traagista lapsille, että heillä kulkee se leima, että olette Auerin lapsia, joten teitä ei haluta. Ja sama olo tulee sijaisvanhemmista, eivät hekään olisi halunneet näitä lapsia, Palmén kuvailee.
Sijaisvanhempien kotona lapset eivät saaneet liikkua vapaasti joka paikkaan ja oli tiettyjä alueita, kuten uima-allasalue, sauna, kodinhoitohuone ja vanhempien makuuhuone, joihin lapsilla ei ollut omin päin asiaa. Lapsilla ei myöskään ollut omia avaimia taloon.
– Tulee mieleen perhekoti tai lastenkoti. Ne olivat tietyllä tapaa laitosolosuhteet näille lapsille, Palmén pohtii.
Katso rikostoimittajien koko keskustelu kiinnostavasta oikeudenkäyntiviikosta yllä olevalta videolta.