Anneli Aueria ja Jens Kukkaa (aiempi nimi) koskeva seksuaalirikosjuttu jatkui tällä viikolla Turussa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa jo seitsemättä viikkoa.

Tällä viikolla oikeudessa kuultiin kolme erittäin kiinnostavaa osuutta, kun äänessä olivat lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista syytetyt Anneli Auer ja Jens Kukka sekä todistajana Auerin veli, joka toimi sijaisisänä Auerin lapsillle.

Aueria oikeudessa kuulemassa ollut rikostoimittaja Rebekka Härkönen kertoi Auerin puhuneen paljon ja "vaikka mitä elämästään". Hän puhui tunteikkaasti omista lapsistaan.

– Se yllätti itsenikin. Hän on yleensä hyvin tyynen näköinen, hänellä ei ole paljon ilmeitä kasvoilla ja hän puhuu hyvin hillitysti, Härkönen kuvailee.

– Mutta kun hän kertoi, miten viimein sai yhteyden lapsiinsa, siinä kohtaa hän aidosti murtui kyyneliin salissa. Lounastauolla hän kommentoi medialle, että yllätti häntä itseäänkin, miten se meni niin tunteisiin. Ja jokaisen lapsen kohdalla erikseen tämä tapahtui.

Prosessi punoi Auerin ja Kukan yhteen

Torstaina oikeuden eteen astelivat sekä Jens Kukka että Auerin lasten sijaisisä, eli Auerin oma veli. Kukka avasi katkeria tunteitaan oikeudessa.

– Hän sanoi, että on täysin syyttömänä istunut vankilassa ja toivoo, ja on alusta saakka eli 14,5 vuotta toivonut, että joskus tämä asia ratkeaa ja hänen sanojensa mukaan totuus paljastuu. Hän toivoo, että viranomaiset pyytävät häneltä ja Auerilta anteeksi, Härkönen kertasi.

Kukan ja Auerin suhde kesti aikanaan vain 9 kuukautta eikä Kukka kuvaillut sitä edes varsinaiseksi seurustelusuhteeksi. Hän sanoi oikeudessa, ettei ollut valmis alkamaan isäpuoleksi Auerin neljälle pienelle lapselle, eikä parisuhde koskaan syventynyt.