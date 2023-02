Anneli Auerin ja Jens Kukan seksuaalirikostuomiota vaaditaan purettavaksi – nämä oikeudelliset kysymykset ovat auki

Paljon avoimia kysymyksiä

– Tämä on erittäin kiinnostava oikeudellinen kysymys. Heille on määrätty aikanaan yhteensä 160 000 euroa korvauksia, jotka Auer ja Kukka ovat heille maksaneet. Kiinnostavaa on se, että jos tuomio purettaisiin, he eivät olisi tietenkään korvauksiin oikeutettuja. Silloin tulisi pohdittavaksi, pitäisikö korvauksia periä takaisin. En usko, että tällaisesta on Suomessa kovin paljoa aiempaa oikeuskäytäntöä, Palmén arvioi.