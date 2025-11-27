Krista Pärmäkoski, 34, lopettaa uransa tänä viikonloppuna käynnistyvän maailmancup-kauden jälkeen.

Pärmäkoski kertoi asiasta Instagram-tilillään.

– Viisaammat on osannu kertoa, että kyllä sen sitten tietää, kun aika on oikea. Luulin olevani valmis keväällä 2023, mutta silloin matka olisi jäänyt kesken. Nyt sisälläni on rauha ja tieto siitä, että tämä tulee oleen mun urani viimeinen kausi. Vielä kerran saan nauttia kisajännityksestä, bajamajoissa juoksemisesta ennen starttia, itsensä likoon laittamisesta, loppukurotuksista, onnistumisista ja pettymyksistä, Pärmäkoski kirjoittaa Instagram-tilillään.

– On ollut raskaita ylämäkiä, vauhdikkaita laskuja, tiukkoja käännöksiä ja risteyksiä, joissa on pitänyt osata päättää mihin suuntaan lähteä seuraavaksi. Matka on ollut täynnä ikimuistoisia hetkiä, onnistumisia, iloa ja naurua, mutta on sinne näiden vuosien aikana mahtunut myös paljon epäonnistumisia, itkua ja pettymyksiä. Kuljettu matka on antanut elämääni paljon ja viime vuosien aikana sitä on oppinut arvostamaan yhä enemmän kuinka sairaan siisti tää työ on, Pärmäkoski tunnelmoi.

Pärmäkoski on ollut Suomen maastohiihdon kirkkaimpia tähtiä jo reilusti yli vuosikymmenen. Hän on voittanut urallaan viestit mukaan lukien kaksi olympiahopeaa ja kolme olympiapronssia. MM-kisoista palkintokaappiin on kertynyt kaksi MM-hopeaa ja viisi MM-pronssia.

Kokonaismaailmancupissa Pärmäkoski on yltänyt parhaimmillaan toiseksi kaudella 2016-17. Pärmäkoski on voittanut uransa aikana kuusi maailmancupin kilpailua ja noussut palkintokorokkeelle 37 kertaa.

Kokeneen hiihtäjän uran viimeinen maailmancup-kausi käynnistyy tulevana viikonloppuna Rukalla.