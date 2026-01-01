Koronaviruksesta toipuva Krista Pärmäkoski ei jatka maastohiihdon Tour de Skillä.

Pärmäkoski valahti Italian Toblachissa kisatussa 20 kilometrin takaa-ajossa sijalle 46. Hän on jäänyt kärjestä jo kuusi minuuttia ja 56 sekuntia.

Tourin keskeyttäminen oli Pärmäkoskelle selvää jo kesken uudenvuodenpäivän kisan.



– Oli vaikeata, enkä pitänyt enää kahden kiekan jälkeen kiirettä. Lähden kotiin, koronasta toipuva Pärmäkoski ilmoitti.



Jasmi Joensuu on kiertueella neljäntenä, Johanna Matintalo kuudentena ja Kerttu Niskanen seitsemäntenä.

Vilma Nissinen jatkaa kiertuetta sijalta 22, takaa-ajossa kertaalleen lumeen tupsahtanut Vilma Ryytty sijalta 27 ja hengitysongelmista kärsivä Jasmin Kähärä sijalta 37.