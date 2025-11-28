Krista Pärmäkoski hiihti yhdeksänneksi ja Jasmi Joensuu kymmenenneksi, kun maastohiihdon maailmancup alkoi naisten 10 kilometrin perinteisen kilpailulla Rukalla.
Uransa viimeisen kauden aloittanut Pärmäkoski taipui kisan voittaneelle Ruotsin Frida Karlssonille 45,4 sekunnilla. Joensuun ero voittajaan oli 49,3 sekuntia.
Muista suomalaisista Johanna Matintalo oli 17:s, Kerttu Niskanen 19:s ja Vilma Nissinen 23:s.
Norjan Heidi Weng oli kisassa toinen ja Ruotsin Moa Ilar kolmas.
Miesten 10 kilometrin kisa alkaa Rukalla kello 14.15.