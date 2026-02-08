KGB:n entinen upseeri väittää, että Venäjällä ja Kazakstanilla olisi hallussaan arkaluontoista ja raskauttavaa materiaalia Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista.
Kazakstanin turvallisuuspalvelu KNB:n ja KGB:n entinen työntekijä Alnur Mussayev väittää, että Kazakstan oli koittanut kiristää Trumpia maan hallussa olevalla videomateriaalilla.
Kyiv Post -sivuston mukaan Mussayev kertoi asiasta televisiohaastattelussa viime perjantaina.
Mussayevin mukaan Venäjällä on arkaluontoista videomateriaalia Trumpin vierailusta Moskovan Ritz-Carlton hotellissa vuonna 2013. Trump vieraili tuolloin Miss Universe kilpailussa.
Mussayev väittää, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:llä olisi hallussa oletettavasti seksuaalista videomateriaalia. Hänen mukaansa venäläiset käyttivät hotellihuoneissa kameravalvontaa.
Mussayevin mukaan vuonna 2017 Kazakstan koitti käyttää materiaalia vaikutuskeinona parantaakseen maan asemaa Yhdysvalloissa. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu.
Mussayev on aiemmin väittänyt KGB:n jopa värvänneen Trumpin agentikseen 1980-luvulla.
Mitään kyseisistä väitteistä ei ole vahvistettu luotettavista lähteistä. Trumpin mukaan väitteet ovat täyttä valetta.
Aiheesta uutisoi ensin Suomessa Iltalehti.