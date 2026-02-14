Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo puhuneensa puhelimessa Yhdysvaltojen erityislähettilään Steve Witkoffin sekä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävyn, Jared Kushnerin kanssa.

Zelenskyi vahvisti samalla X:ssä, että viimeksi Abu Dhabissa käytyjä kolmenvälisiä neuvotteluja jatketaan Sveitsin Genevessä.

Hän sanoi keskustelujen Witkoffin ja Kushnerin kanssa käydyn ennen tapaamista ja uskovansa, että neuvottelut Genevessä tulevat olemaan hedelmällisiä.

Kreml kertoi perjantaina venäläismedialle, että neuvottelut Genevessä on määrä käydä ensi tiistaina ja keskiviikkona.