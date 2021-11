Korvaako hyvä kolesteroli pahaa? Professori lyö faktat tiskiin salakavalasta terveysriskistä: "Ensimmäinen oire voi olla infarkti 30-vuotiaana"

Kolesteroli on rasvan kaltainen aine, jota liikkuu elimistössä useassa muodossa. Suurin osa on LDL-pakkauksia, jotka kuljettavat kolesterolia verestä kudoksiin. Vähäisemmässä määrin verestä löytyvät HDL-pakkaukset puolestaan kuljettavat kolesterolia pois kudoksista.

Kolesteroli on soluille välttämätön aine, mutta sitä ei tarvita paljoa. Jos LDL-kolesterolia on veressä paljon, rasvaa kertyy valtimoiden sisään, mikä altistaa sydän- ja verisuonisairauksille. HDL-kolesteroli puhdistaa verisuonia, mutta sen varaan ei sydänterveyttään kannata missään nimessä laskea.

Pääosin LDL- ja HDL-kolesterolista koostuva kokonaiskolesteroli on suomalaisilla keskimäärin hieman koholla eli 5,3 millimoolia litrassa, kertoo Terveyskirjasto . Tästä noin 70 prosenttia on pahaa ja 20–25 prosenttia hyvää kolesterolia ja loput kulkevat veressä muussa muodossa.

– LDL on hoidon kohde eikä HDL, sanoo sisätautien erikoislääkäri ja geriatrian professori Timo Strandberg.

Mysteerinen HDL

Strandbergin mukaan ajatus HDL:n verisuonia puhdistavasta vaikutuksesta on lähtöisin 1970-luvulta, mutta tähän päivään mennessä on selvinnyt, ettei asia ole niin yksinkertainen. Hän luonnehtii HDL-kolesterolin aineenvaihduntaa monimutkaiseksi ikiliikkujaksi, jonka liikkeitä on vaikea tulkita.