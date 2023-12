Mikä huumorintajussa vetää puoleensa? Piirre viestii myös muuta kumppaniehdokkaasta

Tuoreen, Personality and Social Psychology Bulletin -sivustolla julkaistun tutkimuksen mukaan huumorintaju on romanttisessa kumppanissa on niin arvostettu luonteenpiirre, koska sitä pidetään myös merkkinä luovasta ongelmanratkaisukyvystä.

Mikä tekee huumorintajusta niin haluttavan piirteen?

– Kiinnostuin huumorista, koska se on niin jokapäiväinen ilmiö ja sillä on iso rooli ihmissuhteissa. Kun aloin tutkia huumoria ja vetovoimaa vaikutti siltä, että on monia kilpailevia ja joskus keskenään ristiriidassa olevia syitä sille, miksi huumori on niin arvostettu piirre kumppanissa, tutkija ja sosiaalipsykologian tohtorikandidaatti Erika Langley Arizonan yliopistosta kertoo.