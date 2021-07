Suomessa voi olla jopa kymmeniä tuhansia koronan pitkäaikaisoireista kärsivää – asiantuntijan mukaan hoidon tarjoaminen on vielä lapsenkengissä

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu yli 100 000 koronavirustartuntaa pandemian alusta lähtien. Roineen mukaan vähintäänkin 10 prosenttia sairastuneista saa pitkäaikaisoireita, joten se tarkoittaisi 10 000 ihmistä. Erityisesti nuorilla jopa yli puolella sairastuneista on hiljattain raportoitu yli kuusi kuukautta kestäviä oireita.

– Kyse on merkittävästä potilasmäärästä, joilla oireet haittaavat työkykyä tai jopa arjesta selviytymistä. Hoidon järjestäminen on vielä lapsenkengissä Suomessa, Roine sanoo.

HUS perustanut erikoisklinikan

– Potilaita on paljon eri puolilla maata, joten ainakin yliopistosairaaloissa pitäisi olla näille hoitopolut. Tämä asia on vielä hoitamatta Suomessa. Muualla maailmassa ollaan paikoin jo pidemmällä, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa asiasta on kansallisia ja viranomaistason ohjeita, EU tason ohjeita on myös vastikään julkaistu. Lisäksi WHO valmistelee parhaillaan omaa ohjeistustaan, miten long covid -potilaita pitäisi hoitaa, Roine kertoo.