STM Sputnikista: "Suomen kanta on se, että hankimme myyntiluvallisia rokotteita" – seuraa suorana koronainfoa juuri nyt!

Voit seurata tilaisuutta suorana pääkuvan videolta. Päivitämme tähän artikkeliin myös tärkeimmät tiedot infosta tekstimuodossa.

Suomessa on suljettu ravintolat tällä viikolla kiihtymis- ja leviämisvaiheiden alueille. Lisäksi uudistetun tartuntatautilain osalta yksityisten tilojen, kuten kuntosalien, henkilömäärien rajoitukset ovat olleet reilun viikon voimassa osassa maata ja myös liikkumisrajoituksien valmistelusta on uutisoitu.

Tilaisuudessa päivitetään koronatilannetta niin Suomessa kuin ulkomailla ja kerrotaan tuoreimmat tiedot koronarokotuksista.

Paikalla ovat STM:stä strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja osastopäällikkö Tuija Kumpulainen ja THL:stä ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Alla tilaisuuden keskeisin sisältö:

Puumalaisen mukaan Suomessa raportoidaan tänään 720 tapausta, joista 480 pääkaupunkiseudulla.

Puumalainen kertoo, että positiivista on se, että yli 80-vuotiaissa taudin ilmaantuvuus on vähentynyt. Se todennäköisesti kertoo rokotteen toimivuudesta. Muissa ikäryhmissä ilmaantuvuus on kasvanut.

Osaltaan yli 80-vuotiaiden ilmaantuvuuden lasku voi johtua kriisitietouden kasvamisesta.

Rokotukset eivät kuitenkaan vielä merkittävästi hidasta epidemian leviämistä, mutta rokotukset on vähentänyt menehtyneiden määrää.

THL:n ja STM tuoreen koronkatsauksen mukaan koko Suomessa ilmaantuvuus on 151 tapausta 100 000 ihmistä kohden kahden viikon jaksolla.

Tartuttavuutta kuvaava R-luku on puolestaan 1,1–1,3 välillä. Yksi koronapositiivinen siis tartuttaa 1,1–1,3 ihmistä.

Korkein ilmaantuvuus on Husin alueella, 308 tapausta 100 000 asukasta kohden. Vantaalla ilmaantuvuus on 450, Helsingissä 400.

Tilanne on vaikea erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla. Sairaalahoidon tarve on edelleen kasvanut lähes koko maassa, STM ja THL:n tiedotteessa kerrotaan.

Ahvenanmaan tilanne on parantunut, muttei ole vielä ohi. THL ja STM kuitenkin muistuttavat, että joillain alueilla tilanne on vakaa.

Rokotukset etenevät

Kumpulaisen mukaan Suomi on pärjännyt rokotusvauhdissa hyvin. Erot maiden välillä voi riippua myös rokotusjärjestyksestä.

Eniten viikonpäivistä rokotetaan torstaina. Viikonloppuna ja viikon alkupäivinä rokotetaan vähemmän.

Keskimäärin toisella vuosineljänneksellä Suomeen tulee keskimäärin noin 450 000 rokotetta viikossa.

Puumalaisen mukaan Suomessa on aihetta pohtia, että painotetaanko rokotuksia Suomessa. Muun muassa Norjassa Oslon aluetta on painotettu, mutta tämä on aika harvinaista, Puumalainen toteaa.

Puumalainen myös muistuttaa, että rokotusten nopea muutos ei ole mahdollinen, sillä esimerkiksi Pfizerin rokote vaatii erityisen kylmää säilytystä.

Kumpulainen muistuttaa, että rokotteita tulee muuntaa, kun myös rokote muuntuu. Tällä hetkellä ainakin brittimuunnosta vastaan rokotteet toimivat, ja todennäköisesti rokotteet toimivat vakavaa koronatautia vastaan myös eteläafrikkalaisen muunnoksen osalta.

Suomi hankkii myyntiluvallisia rokotteita

Kumpulaisen mukaan, mikä tahansa rokotevalmistaja voi hakea, mistä tahansa maasta tuotantolupaa rokotteelle. Venäläisen Sputnik-rokotteen tekniikkaa on tarjottu Suomelle.

Sputnik on tällä hetkellä arvioinnissa Euroopan lääkevirastossa.

– Jos oletamme, että Sputnik saa myyntiluvan EMAn kautta. Maat kykenevät ostamaan sitä, kun se on markkinoilla. Meillä ei ole pulaa rokotteista, miksi ostaisimme lisää? Kumpulainen kysyy.

Suomen kanta on se, että hankimme myyntiluvallisia rokotteita, Kumpulainen toteaa.

Suomi ei siis tämän perusteella hanki muita rokotteita kuin niitä, jotka ovat Euroopan lääkeviraston hyväksymiä. Muutoin voisi Kumpulaisen mukaan tulla ongelmia esimerkiksi vakuutuksien vuoksi.

Miten lähellä Suomi on liikkumisrajoituksia?

THL:n mukaan Suomella pitää olla valmiuksia nopeasti reagoimaan, jos koronatilanne pahenee.

STM:n Kumpulaisen mukaan ulkonaliikkumisen rajoitukset eivät sinänsä vähennä kontakteja. Hän sanoo, että muissa Euroopan maissa rajoituksissa on tarkasti määritelty, kenen kanssa saa esimerkiksi tavata.

Suomalaiset käyvät hyvin testeissä

Tartunnanlähde saadaan selville tällä hetkellä koko maassa reilussa 60 prosentissa tapauksista. Jäljityksen nopeus on avainasemassa myös muuntoviruksen aiheuttamien tartuntaketjujen rajaamisessa, tiedotteessa kerrotaan. STM:n mukaan jäljitys on koko maan tasolla kohtuullisella tasolla.

STM:n Voipio-Pulkki kertoo, että suomalaiset käyvät hyvin nyt koronatesteissä. Positiivisten osuus on kasvanut testeissä, mikä kertoo Voipio-Pulkin mukaan siitä, että tautia on laajasta väestössä. Hänen mukaansa tehohoidossa on tällä hetkellä vielä paikkoja, mutta alueellisesti tilanne voi olla tiukka. Näin on hänen mukaansa ollut esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Oulussa.

Puumalaisen mukaan Euroopassa koronatilanne on kääntynyt jälleen huonompaan suuntaan. Virossa Puumalaisen mukaan nopea muutos on erityisesti ollut Virossa.