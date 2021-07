Englannissa luovuttiin koronarajoituksista, vaikka ilmaantuvuus on kymmenkertainen Suomeen verrattuna – suomalaisasiantuntija: "Britannia voi toimia meille esimerkkinä"

Pääministeri Boris Johnsonin hallituksen päätöstä purkaa rajoituksia on kritisoitu, sillä Isossa-Britanniassa uusia tartuntoja todetaan päivittäin yli 50 000. Ilmaantuvuus on esimerkiksi Suomeen verrattuna yli kymmenkertainen.

– Avaamme nyt yhteiskuntaa, ja se on oikea päätös. Jos emme tee tätä nyt, joudumme avaamaan yhteiskuntaa syksyllä ja talvikuukausina, jolloin virus saa etua kylmästä säästä. Jos emme tee tätä nyt, meidän on kysyttävä itseltämme: milloin sitten? Laaja rokotuskattavuus on merkittävästi vähentänyt tartunnan saaneiden riskiä joutua sairaalaan, Johnson perusteli sunnuntaina Twitterissä julkaistulla videolla.