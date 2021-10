Seuraavaksi saattaa olla lasten vuoro ottaa koronarokote – asiantuntijan mukaan perustelut ovat "iso haaste"

Lapset eivät kuormita terveydenhuoltoa

Lasten koronainfektiot hoidetaan pääsääntöisesti kotona

– Lapsipotilaita joilla on korona, ei voi erottaa muista flunssapotilaista. He ovat pääsääntöisesti kotihoidossa. He hakeutuvat sairaalahoitoon vasta jos tauti pahenee, mutta se on äärimmäisen harvinaista, Nieminen kertoo.