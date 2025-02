Kommentti: Tämän järjestäjän tapahtumiin en koske pitkällä tikullakaan – käsittämätön tapahtumaketju selittää syyn

Kuluttajat jäävät ilman lippurahojaan, mutta sama tapahtumajärjestäjä porskuttaa aina vaan miljoonaveloista huolimatta, kirjoittaa MTV Uutisten kulttuuritoimittaja Visa Högmander.

Nostalgia sai minutkin pauloihinsa kesällä 2021. Yhdysvaltalaisyhtye Faith No Moren piti esiintyä In The Park -konsertissa Helsingin Kaisaniemen puistossa kesällä 2022.

Liput tulivat myyntiin melkein vuotta aiemmin ja päätimme ystäväni kanssa ostaa liput. Näin tapahtui. Sitten alkoikin Jesus, take the wheel -henkinen sekoilu, jonka vaiheet voit lukea alta.

Joulukuu 2021

Saan sähköpostiviestin: ”Faith No Moren Kaisaniemen puistossa 27. kesäkuuta järjestettäväksi suunniteltu esiintyminen tulee siirtymään uuteen ajankohtaan. Yhtyeen keulahahmo, Mike Patton, on julkisesti kertonut mielenterveysongelmistaan, joiden vuoksi yhtyeen kaikki keikat syksyltä 2021 peruttiin solistin jäätyä sairaslomalle.”

Lisäksi viestissä kerrotaan, että keskustelut Faith No Moren esiintymisen uudesta ajankohdasta on jo aloitettu yhtyeen edustajien kanssa, ja tapahtumajärjestäjä käy parhaillaan neuvotteluja, jotta korvaava artisti konsertin muiden esiintyjien eli Therapy?:n ja Ugly Kid Joen rinnalle löytyisi mahdollisimman pian.

Eivätkä siinä vielä kaikki vaihtoehdot: kyseiseen tapahtumaan hankittujen lippujen kerrottiin käyvän suoraan Faith No Moren myöhemmin julkaistavaan konserttiin JA lipun voisi halutessaan käyttää myös alkuperäisenä päivänä pääesiintyjän muutoksesta huolimatta.

Maaliskuu 2022

Tiedotteen mukaan uutta pääesiintyjää Therapy?:n ja Ugly Kid Joen seuraksi kesälle 2022 ei löytynyt ja koko konsertti siirtyy.

Maaliskuu 2023, osa 1

Tapahtumajärjestäjä tiedottaa, ettei Faith No Morea nähdä Suomessa myöskään kesällä 2023. Lykkääntymisen peruste on se, että laulaja mielenterveysongelmista kärsinyt Mike Patton ei ole valmis kiertueelle.

Konserttia suunnitellaan tiedotteen mukaan kesälle 2024.

Mutta ei hätää! Tapahtumajärjestäjä tarjoaa lipunostajille lohdutukseksi pääsyn Liam Gallagherin keikalle samaisessa Helsingin Kaisaniemen puistossa 23. kesäkuuta.

Maaliskuu 2023, osa 2

”Alun perin vuodelle 2022 suunniteltu ja sittemmin useaan kertaan siirretty In The Park: Faith No More -tapahtuma joudutaan valitettavasti perumaan tapahtumajärjestäjästä riippumattomista syistä. Koska tilanne ei ole aiemmista vuosista muuttunut, tapahtumajärjestäjällä ei ole tällä hetkellä näkymää siitä, että tapahtumaa saataisiin järjestettyä tulevaisuudessakaan. Tämän vuoksi tapahtuma joudutaan perumaan kokonaan.”

Positiivista lienee se, että Mike Pattonin mielenterveysongelmat ovat toivottavasti historiaa, kun niitä ei enää tiedotteessa perusteena mainita.

Tapahtuman tiedottaja Tomi Lindblom tosin kommentoi aihetta Helsingin Sanomille kertomalla seuranneensa Faith No Moren omia verkkosivuja.

– Siellä ei ole mitään kiertuetietoja. He eivät edes maailmalla muualla tämän hetken tiedon mukaan konsertoi. Sairaus on ilmeisesti jatkunut, tai se ei mahdollista kiertuetta, Lindblom kommentoi melko yllättävästi viitaten ilmeisesti Pattonin mielenterveysongelmiin.

No mutta, lipun ostaneet saavat varmasti rahat takaisin, eihän siinä mitään. Ja pääsee vielä Liam Gallagherin keikallekin.

Paitsi että ei – kumpaankin.

Liam Gallagherin esiintyminen perutaan niiden kuuluisien "tuotantoteknisten syiden" takia.

Hyvin tunnettu Keskinen

Sekä Faith No Noren että Liam Gallagherin konsertteja oli järjestämässä Loud’n Live Promotions, joka on tapahtuma-alalla hyvin tunnetun Kalle Keskisen yritys.

Loud’n Live Promotions pääsi vuosi sitten tammikuussa yrityssaneeraukseen, joka on parhaillaan käynnissä. Näin ollen Faith No Moren konserttiin ostetuista lipuista ei voi tällä hetkellä palauttaa rahoja eikä lippuja voi vaihtaa toisen tapahtuman lippuihin.

Harmi! Niitä Loud’n Liven tapahtumia ja konsertteja nimittäin on tuloillaan vallan mukavasti.

Diandra ja Kymi Sinfonietta esittävät James Bond -elokuvista tuttua musiikkia Tampere-talossa huhtikuussa.

Lahdessa samassa kuussa on luvassa suomiräpin suurtapahtuma Lahti Rap 2025 Messukeskuksen Vesijärvihallissa. Esiintymässä nähdään ja kuullaan suomiräpin huippunimiä, kuten Iso H, Asa, Brädi, Aste ja Redrama.

Ranskalainen syntetisaattorikonkari Jean-Michel Jarre esiintyy puolestaan kesäkuussa Loud’n Liven järjestämän Helsinki City Festivalin jälkihöyryissä Helsingin Jäähallin tapahtumakentällä – siis parkkipaikalla.

1:10 Katso video: Kalle Keskinen luettelee tapaamiaan supertähtiä.

Entäpä festivaaleja? On Saaristo Festivaalia (kirjoitusasu järjestäjien, ei toimittajan). On Helsinki City Festivalia. On Saarikenttä Festivaalia (kirjoitusasu järjestäjien, ei toimittajan). On Vauhtiajoja. On Tampere City Festivalia. On Tapiola Festivaalia (kirjoitusasu järjestäjien, ei toimittajan).

Mutta en siis: Loud'n Liven velkasaneerauksen vuoksi voi vaihtaa enää Faith No Moren toteutumattoman konsertin lippua mihinkään noista tapahtumista.

Eikä se kyllä haittaa. Kaiken tämän full HD -sekoilun myötä nimittäin voin luvata suomalaisena kuluttajana, etten koske pitkällä tikullakaan kyseisen tapahtuma-alan yrityksen järjestämiin tapahtumiin.

Tarkkaa tietoa Faith No Moren konserttiin lipun ostaneiden ja lippunsa optimistisena kaikista käänteistä huolimatta säilyttäneiden lukumäärästä ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta määrä lienee tuhansissa. Näin Keskinen ainakin kommentoi Ylelle.

Eikä minun ja tuhansien muiden maksama 70–80 euron lippuhinta ole todennäköisesti kuin pisara meressä. Tapahtumajärjestäjällä on muitakin velkojia: yhteistyökumppaneita, ohjelmatoimisto, hotelleja, tekijänoikeusjärjestöjä.

Mikä hauskinta, Loud’n Liven suurimmat yksittäiset velkojat ovat toimitusjohtaja Keskinen itse ja hänen isänsä, suursijoittaja Jaakko Keskinen. Yrityksellä on velkaa yhteensä lähes viisi miljoonaa euroa.

Miten kaikki tämä huomioiden on mahdollista, että Loud’n Live Promotions järjestää yhtään mitään tapahtumaa tai konserttia Suomessa?

Jos tapahtuman tiedottaja on artistin nettisivuilta löytyvän tiedon varassa eikä esimerkiksi yhtyeen promoottorin tai ohjelmatoimiston, on alkanut epäilyttää, että onko Faith No Moren tapauksessa ollut kyse Mike Pattonin mielenterveysongelmista ensinkään.

Vai ovatko siinäkin taustalla olleet oikeasti ne kuuluisat "tuotantotekniset syyt"?

Toivottavasti kukaan artisti, äänentoistofirma tai muukaan taho ei koske minkään mittaisella tikulla kyseisen tapahtuma-alan yrityksen tapahtumiin.

Joku roti full HD -sekoilullakin.