Flow Festival jatkaa Suvilahdessa vuonna 2026

Flow Festivalia vietetään Suvilahdessa ensi vuonnakin.
Flow Festival jatkaa Helsingin Suvilahdessa vuonna 2026, kerrotaan festivaalin tiedotteessa. Ensi vuonna Flow'ta juhlitaan 14.–16. elokuuta.
Vuonna 2023 uutisoitiin, että Flow Festival olisi siirtymässä uudelle alueelle vuoden 2024 jälkeen. Flow Festivalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio kommentoi tuolloin MTV Uutisille, että festivaalin oli tarkoitus poistua Suvilahdesta vuoden 2024 jälkeen, vaikka kaupungin suunnittelemat rakennustyöt eivät toteutuisikaan alueella.
Flow Festivalia vietettiin Suvilahdessa 8.–10. elokuuta.Lehtikuva
Vuonna 2023 Flow-festivaali sai Suvilahdessa jatkoaikaa vuoden verran, sillä paikalle kaavaillun tapahtuma-areenan rakentamisaikataulu oli jäissä kaavasta tehdyn kaavavalituksen vuoksi.