Julkkispromoottorin yritys jätti laskut maksamatta – Tapahtumateollisuus: "Se heittäköön ensimmäisen kiven..."

MTV Uutisten perjantaina julkaistun selvityksen mukaan festivaaleja järjestävä tapahtuma-alan yritys Loud’n Live Promotions on jättänyt maksamatta isojakin laskuja eri alan yrityksille.

Vuonna 2009 perustettu Loud'n Live Promotions on merkittävä kotimaisen tapahtumakentän toimija. Yrityksen toimitusjohtaja, julkkispromoottori Kalle Keskinen tuomittiin yli kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen useista talousrikoksista vuonna 2015. MTV Uutisten aiemmin tavoittama Keskinen kiisti laskujen maksamatta jättämisen.

MTV Uutisten haastattelemien alan alihankkijoiden kertoman mukaan maksamatta jääneet summat ovat olleet jopa viisinumeroisia, ja isojakin summia on laitettu perintään.

Keskinen kommentoi tilannetta tarkemmin perjantaina sähköpostitse. Hän väittää, että artikkelissa esitetyn 20 000 euron suuruisen summan maksamisesta Loud'n Live Promotionsilla on maksusuunnitelma, kyse olisi alle mainitusta summasta ja että yritys olisi itse irtisanonut yhteistyön kyseisen toimijan kanssa.

Hän myös kiistää, että laskujen maksamatta jättämisessä ei ole kyse toistuvasta asiasta.

– Se ei tietenkään ole toimintamalli. Eihän me nytkään tänä viikonloppuna täällä järjestettäisi pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden kanssa Seinäjoen Vauhtiajot -tapahtumaa kahdettakymmenettä kertaa, jos näin olisi, Keskinen kommentoi sähköpostitse.

"Se heittäköön ensimmäisen kiven..."

Tapahtumateollisuus ry:n toimitusjohtaja Sami Kerman kommentoi yleisellä tasolla, että toimialan kannalta epävarmuutta luo eri toimijoiden maksuvaikeudet – tämä taas on luonut ilmiön, jossa pyydetään entistä useammin etukäteismaksua.

– Meillä on meneillään ennätyksellinen vuosi ja kesä monella mittaa, ja toivoisin, että tämä on nyt heillekin hyvä kesä ja että he pääsevät taloudellisessa tilanteessa tasapainoon, Kerman viittaa Loud'n Liven suuntaan.

Tapahtumateollisuus ry:n toimitusjohtaja Sami Kerman.

Julkkispromoottori Keskinen vieraili Huomenta Suomessa 21. toukokuuta. Tuolloin hän kertoi, että kaikki tekijät vaativat Loud'n Live Promotionsilta rahansa “ennakkoon”, jolloin “järjestäjä tuppaa saamaan rahansa myöhässä lipun ostajalta”.

Millaisia ongelmia ennakkopyynnöistä voi seurata?

Kermanin mukaan tilanne vaatii tapahtumajärjestäjiltä ennen kaikkea entistä suurempaa puskuria. Hän myös korostaa, että raha on asiakkaan, kunnes itse palvelu toimitetaan.

– Kun kustannukset ovat hyvin etupainotteisia, niin tarvitaan isompi puskuri, ja vähän paradoksaalisesti niitä voidaan edellyttää toimijalta, jolla on maksamisessa mahdollisesti vaikeuksia.

Kerman ei usko, että Loud’n Liven kaltainen tapaus jättää alalle pysyvämpää jälkeä tai stigmaa epäluottamuksesta.

– Jos ja kun toimija pääsee taloudellisesti parempaan tilanteeseen, niin kyllä silloin toimialalla keskinäistä luottamusta on.

– Korona-ajan jäljiltä se heittäköön ensimmäisen kiven, jolla ei ole jossain kohtaa ollut taloudellisesti tiukkaa paikkaa.

Ei täysin uniikkia

Kerman korostaa, että tapahtuma-alalla on käynnissä ennätyksellinen vuosi korona-ajan kurimuksen jäljiltä. Moni tapahtuma on hänen mukaansa myyty loppuun.

Silti, Loud’n Liven maksuvaikeuksissa ei ole kyse uniikista tapauksesta, ja Kerman mainitsee, että konkurssiakin on toimialalla nähty.

– Mutta toisaalta, aika ennätyksellistä vuotta ja kesää tässä ollaan tekemässä. Hyvin ovat yleisöt löytäneet takaisin tapahtumiin, Kerman toteaa.

Korona verotti monia yrityksiä, ja sittemmin inflaation myötä kustannukset ovat myös korkeammat. Kermanin mukaan toimialalla esimerkiksi energiakustannukset ovat suuremman sähköveron rinnalla olleet kovassa nousussa.

– Olen kuullut alan toimijoilta, että Euroopan tasolla festarituotannon kustannukset ovat nousseet jopa 30 prosenttia, mutta Suomen tasolla sitä [inflaation aiheuttamaa hintojen nousua] on hyvin varovaisesti viety lippuhintoihin, koska halutaan, että ihmiset löytävät tiensä yleisöön ja festareille.

Pienten yritysten riski

Kerman myöntää, että yksittäisille ja etenkin pienemmille toimijoille maksujen jääminen voi luoda haasteita.

– Voi se totta kai pienemmille yrityksille, jos heiltä jää saamatta rahoja ja ovat freelancer- tai yrittäjästatuksella, olla kova paikka.

Kerman kuitenkin korostaa, että kokonaisuudessaan toimialan hyvinvointi poikii muitakin toimeksiantoja, eli harvemmin ollaan vain yhden keikan tuottojen varassa.

–Se yrittäjän riski on siedettävä, myös alan pienempinä toimijoina.

Selvittämisestä suuretkin kulut

MTV Uutisten selvityksen yhteydessä yritysten suunnalta kerrottiin, ettei niin sanotusti pienempiä summia aina ole kannattavaa periä. Esimerkiksi sähköjä festivaaleille tekevän yrityksen edustajan Samu Pusan mukaan periminen voi kustantaa yrittäjälle onnistuessaankin mittavat asianajokulut.

– Olen joutunut perimään yritykseltä kymmeniä tuhansia euroja. Vieläkin on 5 000 euroa perinnässä. Olen hyväksynyt, että en saa sitä summaa ikinä, vaikka työ on jo tehty, vuonna 2013 Loud’n Liven kanssa yhteistyön päättänyt Pusa kertoi ja väittää, että kyseessä on toistuva toimintamalli.

Kerman painottaa, että kussakin tilanteessa itse järjestäjät osaavat kommentoida kulujaan paremmin, mutta niin sanotusti pienemmissä summissa väite voi pitää paikkansa.

– Varmastikin ihan totta, että ihan pieniä ei kannata lähteä käräjiltä asti hakemaan.

Kermanin mukaan monet alalla tekevät pitkäänkin jatkuvaa yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa, jolloin maksujen viivästymiset saattavat kuittaantua pidemmällä aikavälillä.

– Silloin, kun yhteistyö on jatkuvaa, saatavaa tulee koko ajan. Tavallaan prosessinomaisesti, eikä niin, että on vain yksi projekti, jonka puitteissa tehdään yhteistyötä.

Mikä selittää ennätyksiä?

Kerman toteaa useaan otteeseen, että alalla rikotaan nyt ennätyksiä. Syykin tälle on hänen mukaansa selvä.

– Ihmisillä on riemuvajetta, kaivataan tapahtumiin ja sitä eskapismia, arjesta irrottavaa kokemusta.

Yksi keskeinen muutos alalla on se, mitä tapahtumilta nykyään odotetaan. Kerman mainitsee esimerkkeinä ruokatarjonnan, joka vielä vuosituhannen vaihteessa oli vaatimattomampaa.

– Kun ihmiset tulevat, se ei ole vain se artistin musiikki, jota voisi kuunnella vaikka kotisohvaltakin. Se on sitä, kun olet samanhenkisten ihmisten kanssa samassa tunnelmassa ja nautit kokonaiselämyksestä. Sitä kuluttajat ovat myös oppineet vaatimaan.

2,5 miljardin euron kokoinen toimiala työllistää nykyisellään päätoimisesti 20 000 ihmistä ja tilapäisesti jopa 200 000 ihmistä, Kerman kertoo. Nousua viime vuosikymmenen aikana, vuosina 2012–2019, tapahtui sata prosenttia.

Isoimmat haasteet ovat Kermanin mukaan koronan aiheuttamat alanvaihdot, eikä hänen mukaansa alalle ole selkeää koulutuspolkua.

– Ala on varsin pirstaloitunut – on hyvää käsityöläisperinnettä, mutta toisaalta kyky kantaa taloudellista riskiä on isommilla yrityksillä parempi.

Kermanin mukaan Suomessa on hyviä alan tekijöitä. Haasteen luo maantieteellinen sijainti Venäjän rinnalla, jonka kautta tuotantoa ei enää vanhaan tapaan voida toteuttaa.

