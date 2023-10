Nyt puhuu Yona, jonka kiertue peruttiin yllättäen – kertoo, miten konserttisarja aiotaan vielä pelastaa

Yonan edustajan All Day Agencyn mukaan taustalla olivat Kalle Keskisen Loud & Live Promotionsin maksuvaikeudet.

– Loud & Live Promotions ei ole pystynyt hoitamaan sovittuja ennakkomaksuja, eikä maksukyvykkyydestä ole takeita yrityksen tilanteen vuoksi. Siksi kiertueen toteuttaminen on käytännössä mahdotonta, All Day Agency kertoi tiedotteessaan.

Kiertue ei jää väliin

Käsitys rakkaudesta muuttui

Haaveissa on tulevaisuudessa vielä palata tangon äärelle.

Nyt Yonalla on tekeillä yhdeksäs studioalbumi, jonka ensimmäinen single Tähtii ei voi omistaa on jo julkaistu.

– Olen alkanut ajatella rakkaudesta viime aikoina vähän eri tavalla kuin ennen. Ehkä ennen ajattelin, että haluan kuulua jollekin ja on tosi tärkeää, että joku kuuluu minulle eikä kenellekään muulle.

– Nykyään keskityn enemmän hetkeen, koska olen ymmärtänyt, että me joka tapauksessa tavalla tai toisella menetämme toisemme.

– Kuulin, että on olemassa sellainen firma, jonka kautta voi ostaa tähden avaruudesta ja vaikka nimetä sen. Se oli niin absurdi ajatus! Minun mielestäni pelkästään maan omistaminen on absurdia, saati että voisi omistaa tähden taivaalta. Minusta tästä tuli kaunis vertauskuva siihen, että voisi omistaa ihmisen. Sekin on yhtä käsittämätöntä.