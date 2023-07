Kommentti: Coldplay tekee Suomessa historiaa – mutta lipunmyynti oli kaikkien aikojen dynaaminen sekamelska

Minua lykästi. Sain ostettua liput Coldplayn toiselle lisäkeikalle – moni ystävä ja tuttava ei saanut, ei yhteenkään neljästä konsertista, joiden kapasiteetti on hieman yli 40 000 lippua per ilta.

On vaikea käsittää, että vuonna 2023 Lippupisteen verkkokaupassa on mahdollista päästä jonottamisen jälkeen päästä lippujenvalitsemisvaiheeseen, lisätä liput ostoskoriin ja sitten kohdata näytöllä vikailmoitus ja huomata lippujen kadonneen ostoskorista.

On vaikea käsittää, että on mahdollista Lippupisteen sosiaalisessa mediassa julkaisemia ohjeita noudattamalla voi jumiutua verkkokaupassa jonoon ja sitten kuulla ihmisten päässeen läpi verkkokauppaan ostamaan lippuja selainta päivittämällä – vaikka ohjeissa kehotettiin olemaan päivittämättä selainta, ettei menetä paikkaansa jonossa.

Odotin ja toivoin – nyt harmittaa

Vuonna 2009 alkoi tuntua siltä, että Chris Martinin johtama yhtye ei tule välttämättä koskaan Suomeen esiintymään ja niinpä oli lähdettävä Saksan Düsseldorfiin katsomaan bändin keikka Viva la Vida or Death and All His Friends -albumin (2008) jälkeisellä maailmankiertueella, joka toi Coldplayn Tukholmaan asti – mutta ei Suomeen.