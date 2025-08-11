Poliisi: Kokaiini yleisin huume Flow'ssa

Poliisi poisti lähes sata henkilöä Flow-festivaalin tapahtuma-alueelta. Suurin osa poliisin tehtävistä liittyi huumausaineisiin.
– Festivaali sujui poliisin näkökulmasta rauhallisesti, kun otetaan huomioon tapahtuman koko, sanoo tiedotteessa komisario Tuukka Skottman.
Poliisi kertoo kuitenkin hoitaneen alueella kymmeniä häiriökäyttäytymiseen liittyviä tehtäviä. Alueelta poistettiin sata henkilöä ja 15 otettiin kiinni.
Suurin osa tehtävistä liittyi huumausaineisiin. Poliisi kirjasi 63 huumausaineen käyttörikosta ja viisi huumausainerikosta.
– Yleisin huumausaine festivaalilla oli poliisin tehtävien perusteella kokaiini ja toiseksi yleisin kannabis. Poliisi havaitsi myös muutamia amfetamiiniin, ekstaasiin ja ketamiiniin liittyvää tapausta, kertoo rikosylikomisario Mikko Minkkinen.
Poliisin tietoon tuli Flow'ssa yli kaksi kertaa enemmän huumeisiin liittyviä rikoksia kuin viime vuonna (31 huumausaineen käyttörikosta).
– Poliisin tietoon ei onneksi tullut yhtään alfa-pvp:seen liittyvää tapausta Flow'sta, sanoo komisario Skottman.
