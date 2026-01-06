Ilveksen ruotsalaistähti Carl Klingberg on toipunut pelikuntoon.
Ilves kertoi tiistaina, että Klingberg palaa keskiviikkona tupsukorvien kokoonpanoon yli kolmen kuukauden tauon jälkeen.
Klingberg on pelannut tällä kaudella vain kahdeksan ottelua tehoin 0+1. Hänet nähtiin edellisen kerran kaukalossa 27. syyskuuta KalPaa vastaan pelatussa ottelussa.
34-vuotias ruotsalaishyökkääjä iski viime kaudella 39 ottelussa 30 pistettä ja nousi nopeasti Ilves-fanien suosikiksi.
Ilves kohtaa keskiviikkona Sportin. Huippuvireisellä Ilveksellä on mahdollisuus tehdä seurahistoriaa, jos joukkue venyttää voittoputkensa 11 ottelun mittaiseksi.