Lopputulos oli jo itsessään karmea, mutta tapa, jolla se tuli, oli suorastaan typerryttävä. Selostaja Antero Mertarantakin hämmästeli. "Ruususen uni, kertakaikkisen hälyttävä ja avoimet ovet", Mertaranta vyörytti luonnehtiessaan Pelicansin otteita.
Sami Kapasen luotsaama Pelicans on vaikeuksissa SM-liigassa.Tomi Natri /All Over Press
Allekirjoittanut näki turkoosipaitojen otteissa jopa mielenosoituksellista löysyyttä. Takaiskumaaleista kolme tuli äärimmäisen velton maalineduspelaamisen seurauksena, yksi ohjauksella omaan maaliin ja yksi hämmästyttävästä junnutason kiekonmenetyksestä omassa päässä.
Toistan: Ensimmäinen peli maajoukkuetauon jälkeen uudistuneella valmennuksella. Luottopelaajat, kapteeni Casimir Jürgens ja huippuhyökkääjä Patrik Carlsson, takaisin kokoonpanossa. Kasvojenpesun paikka.
On uskomatonta, ettei Sami Kapasen johtama ryhmä penkin takana saanut joukkuetta nähtyä suurempaan liekkiin.
– Vastustaja asetti sellaisen pelitempon, kamppailuvaateen ja pelinopeuden, että meillä ei ollut siihen minkäänlaista vastausta, Kapanen sanoi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.
Itse en nähnyt ottelussa poikkeuksellisen hyvää ja kamppailevaa KooKoota. Vain umpisurkean ja täysin lamaantuneen Pelicansin.
Urheilujohtaja Janne Laukkanen vannoi luottoa Kapaseen MTV Urheilun haastattelussa, kun apuvalmentajapotkuista tiedotettiin. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että juuri Laukkanen on epäonnistunut päävalmentajapestauksissaan kahtena kautena peräkkäin. Juhamatti Yli-Junnila sai lähtöpassit viime tammikuussa, vain muutaman kuukauden jälkeen.
Lisäksi Laukkasen toimet joukkueen rakentamisessa ansaitsevat kritiikkiä. Pelicans hankki ykkössentterin käytännössä vasta tällä viikolla, kun se tiedotti Brett Stapleyn sopimuksesta. Ja pitää muistaa, että Ruotsin kakkostasolla syksyllä pelannut kanadalainen on vielä katsomaton kortti SM-liigassa.
Pelicansin kaula sarjan jumbosijaan on kolme pistettä. Se kutsuu pian, jos muutosta ei tapahdu.