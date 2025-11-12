Pelicansin paluu maajoukkuejäiltä SM-liigajäille sujui surkeasti. Päävalmentaja Sami Kapanen oli ottelun jälkeen ihmeissään pelaajistossa tapahtuneesta muutoksesta.
Pelicans hävisi kotonaan KooKoolle 0–6. Tappio oli joukkueelle toinen peräkkäinen, ja kuudessa viime pelissä lahtelaiset ovat onnistuneet voittamaan vain kerran.
Sijoitus sarjataulukossa on kolmanneksi viimeinen.
Maajoukkuetauon alettua Pelicans tiedotti isoista muutoksista Sami Kapasen johtamassa valmennusryhmässä. Apuvalmentajina toimineet Tony Virta, Jussi Taipale ja saivat lähteä, ja heidät korvattiin seuran U20-joukkueesta mukaan nostetuilla ja .