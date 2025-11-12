Maajoukkuetauon alettua Pelicans tiedotti isoista muutoksista Sami Kapasen johtamassa valmennusryhmässä. Apuvalmentajina toimineet Tony Virta , Jussi Taipale ja saivat lähteä, ja heidät korvattiin seuran U20-joukkueesta mukaan nostetuilla ja .

Tom Koivisto

Teemu Leppäsellä

Ville-Matti Koposella

Uuden valmennusryhmän aloitus ei olisi voinut olla heikompi, sillä Pelicans ei saanut tänään varsinkaan kahdessa ensimmäisessä erässä mitään aikaan.

– Vastustaja asetti sellaisen pelitemmon, kamppailuvaateen ja pelinopeuden, että meillä ei ollut siihen minkäänlaista vastausta, Kapanen sanoi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– On ihan sama, miten harjoittelet ja miltä harjoittelu tuntuu. Joukkue on energinen ja valmiin oloinen, mutta kun pelipaita laitetaan päälle, mitään muuta ei voi odottaa kuin että on valmis pelaamaan, ja me emme olleet tänään valmiita pelaamaan.