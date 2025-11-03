



Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Sami Kapasen valmennustiimi ulos – Pelicans-pomo avaa taustat Tomi Natri /All Over Press Julkaistu 03.11.2025 11:13 (Päivitetty 03.11.2025 11:31 ) Jere Hultin jere.hultin@mtv.fi J_Hultin Lahden Pelicans laittoi kaikki apuvalmentajansa pihalle marraskuun maajoukkuetauon alkajaisiksi. Seuran urheilujohtaja Janne Laukkanen avaa rajun päätöksen taustoja MTV Urheilulle. Lue myös: Lahden Pelicans: Joukkopotkut Lahtelaisseura on sarjan ensikolmanneksen jälkeen sijalla 14. Apuvalmentajat Tony Virta, Jussi Taipale ja Tom Koivisto saivat lähtöpassit maanantaina. Pelicans kertoi asiasta aamulla. Päävalmentajaksi viime keväänä pestattu Sami Kapanen jatkaa tehtävässään. Urheilujohtaja Janne Laukkanen, miksi päädyitte antamaan kolmelle apuvalmentajalle potkut? – Ensimmäinen on se, että pitää saada jonkinlaista muutosta tuloksen tekemiseen. Toinen on se, että tavalla tai toisella meidän pitää myös miettiä sitä meidän omaa urheilupolkua, mitä täällä kehitetään. Tässä vaiheessa katsottiin se, että se ajankohta on nyt, Laukkanen kommentoi MTV Urheilulle. Oliko Sami Kapasen asema uhattuna tätä päätöstä tehtäessä? – Päävalmentajan osalta ei ollut minkäänlaista keskustelua.





Seuraan jäävän Kapasen osalta muutos on merkittävä. Valmennustiimiin astuvat seuran sisältä U20-joukkueen valmentajat Teemu Leppänen ja Ville-Matti Koponen.

Oliko Sami Kapanen mukana apuvalmentajien vaihtoa koskevassa päätöksenteossa?

– Asiasta on käyty keskustelua eilisen aikana. Sami Kapanen oli asiassa osallisena tietyn ajan. Päätös tehtiin sen jälkeen. Kapanen oli tietoinen asiasta.

– Hänelle ilmoitettiin siitä, että tämmöinen toimintamalli ollaan järjestämässä. Hänen kanssaan siitä kyllä keskusteltiin, Laukkanen sanoo.

Liittyikö muutos jollakin tavalla valmennuksen välisiin henkilökemioihin?

– Ei millään tavalla.

Leppänen ja Koponen ovat seuran omia valmentajia. Onko tässä kaksikossa sellaista potentiaalia, johon Pelicans mahdollisesti luottaa myös tulevaisuudessa?

– Totta kai, seurahan on heihin panostanut jo vuosia. Ajatus on se, että saadaan kaikki vietyä maaliin asti, mutta tässä tapauksessa tultiin päätökseen, että muutoksen täytyy tapahtua nyt.

Kun Leppänen ja Koponen jättävät U20-joukkueen, vaihtuu seurassa samalla usean muunkin juniorijoukkueen valmennus. U18-valmentajat ottavat nyt U20-joukkueen ja niin edelleen. Siirtymää toteutetaan alaspäin muissakin ikäluokissa.

Laukkanen ei ole huolissaan seuran junioritoimintaa kohtaavasta turbulenssista.

– En usko, että se tulee näkymään arjessa. Meillä on tiivis ja hyvä valmentajayhteisö Lahdessa.

Pelicans vaihtoi valmennusta myös viime kaudella, kun edellinen päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnila siirrettiin tammikuussa sivuun. Laukkanen ei osaa tarkemmin avata, mitä valmentajien tiuha vaihtaminen kertoo Pelicansin seuran nykytilasta.

– Ainahan se on raskasta. Ikinä ne ei ole helppoja. Sitten kun koetaan, että jotain on tehtävä, niin silloin myös reagoidaan. Tässä täytyy tehdä lisää töitä ja saada asiat suoristumaan tavalla tai toisella. Ei muuta kuin eteenpäin, hän tyytyy toteamaan.

Slovakialaisella sittenkin lyhyempi sopimus

Laukkanen sanoo Pelicansin tutkivan marraskuun maajoukkuetauon aikana myös pelaajamarkkinoita. Hän kuitenkin toteaa kauppapaikan olevan tällä haavaa melko kuiva.

– Meillä on aina tutka päällä. Mahdollisesti, jos saadaan jotain aikaiseksi. Kyllä me yritämme vahvistuksia löytää.

Nykypelaajista Lucas Edmondsin tryout-jakso on päätöksessään. Laukkasen mukaan 17 ottelussa seitsemän pistettä tehneen hyökkääjän jatkosta päätetään vielä tänään.

Slovakialaishyökkääjä Alex Ciernik on pelannut 18 ottelua ja saanut aikaan vain kolme tehopistettä. Pelicans tiedotti pelaajan sopimuksesta kesäkuussa. Tuolloin lahtelaisseuran uutisessa puhuttiin koko kauden diilistä.

Nyt Laukkanen kuitenkin sanoo, että osapuolilla on sopimus vain vuoden 2025 loppuun asti.

– Hänellä on loppuvuoden voimassa oleva sopimus. En ole vielä edes keskustellut jatkosta hänen kanssaan, Laukkanen kertoo.

Ruotsalaishyökkääjä Patrik Carlsson on pelannut vain viisi ottelua tällä kaudella. Viime vuonna taituri sai loukkaantumisten vuoksi tililleen vain 15 peliä.

– Koko ajan ajetaan häntä sisälle. Ei se ole niin helppoa, että tuosta vain saadaan koneet käyntiin. Sitä asiaa työstetään koko ajan, Laukkanen päättää.

Päivitetty klo 11.31: Lisätty väliotsikko ja pelaajia koskeva osuus.