Liigaviikko hämillään rumasta HIFK-faktasta: "Jos tämä ei nyt opettanut..." – Pelicansin kova peliliike kuin neronleimaus

Heti jakson alussa käsittelyyn otetun Tapparan kohdalla puhuttiin jo klassisesta "treenijumista". Mestariehdokas on hävinnyt kuusi viimeisestä seitsemästä ottelustaan, ja samalla sen ja toisen alisuorittajan, paikallisvastustaja Ilveksen, muhkea etumatka liigan kärjessä on jo lähes sulanut.

Syyskaudella kriisissä olleen Pelicansin vire on puolestaan ilmiömäinen. Se on ollut marraskuun alusta lähtien laskettuna liigan paras joukkue, eikä se ole enää kuin yhdeksän pisteen päässä kaksi ottelua enemmän pelanneesta sarjakärki Ilveksestä.

– Tuo laiva ei olisi kääntynyt ilman sitä, että Lasch on tällä hetkellä kovassa vireessä. Hän on inspiroitunut pelaamaan. Voitoilla on tietyllä tavalla lääkevaikutus, Sihvonen suitsuttaa.