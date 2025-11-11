Kanadalaishyökkääjä Brett Stapley on siirtymässä Lahden Pelicansiin, ruotsalaissivusto Hockeynews kertoo tietojensa pohjalta.

Brett Stapley on kiekkoillut alkukauden Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Södertäljessä. Peli ei kuitenkaan loksahtanut uomiinsa, ja seura tiedotti tiistaina, että tiet erkanevat.

26-vuotias kanadalaishyökkääjä ehti summata Södertäljessä 13 otteluun tehopisteet 1+5=6.

Hockeynews kertoo, että Stapleyta odottaa siirto Lahden Pelicansiin. Ruotsalaissivuston lähteiden mukaan osapuolet ovat sopineet asiasta ja siirto oltaisiin virallistamassa pian.

Apuvalmentajansa marraskuun alussa erottanut Pelicans on SM-liigassa nihkeän alkukauden jälkeen 14. sijalla.

Tymäkkää tehopistetuotantoa Pohjois-Amerikassa

Stapley kiekkoili viime kaudella ensimmäisen sesonkinsa Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Hän tulitti Slovakian pääsarjan HK Dukla Trencinissä 48 runkosarjaotteluun 45 (14+31) pinnaa ja nakutti kahdeksaan pudotuspelimatsiin viisi (2+3) pojoa.

Aiempina kausina mies oli tehnyt tymäkkää jälkeä ECHL:ssä, siis AHL:n farmiliigassa tai NHL:n "farmin farmissa". Sesongilla 2023–24 kanukki mätti Utah Grizzliesin riveissä 67 peliin 71 paunaa ja sitä edeltävällä kaudella Trois-Rivieres Lionsissa 57 matsiin 52 pistettä.

Stapley on Montreal Canadiensin seitsemännen kierroksen NHL-varaus vuodelta 2018. NHL:ssä tai AHL:ssä hän ei ole pelannut.