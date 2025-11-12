Pelicans sai tänään kylmää kyytiä KooKoolta, kun jääkiekon SM-liiga palasi maajoukkuetauolta. Ottelu oli lahtelaisten ensimmäinen sen jälkeen, kun seura tiedotti viime viikolla panneensa joukkueen valmennusryhmän uuteen uskoon.

Pelicans oli kotikaukalossaan KooKoota vastaan täysi vastaantulija. Vieraat johtivat avauserän jälkeen 2–0 ja toisen erän jälkeen jo 5–0.

Päätöserän alussa KooKoon Veeti Miettinen teki vieraille illan kuudennen ja täydensi samalla oman hattutemppunsa.

KooKoo voitti lopulta 6–0.

Tappio oli Pelicansille toinen peräkkäinen ja kaikkiaan viides kuudessa viime pelissä. Joukkue on sarjataulukossa sijalla 14.