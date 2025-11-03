Jääkiekkovalmentaja Tony Virta tunnustaa, että Pelicansin surkea ylivoimapeli oli varmasti yksi syy hänen potkujensa takana.
Lahden Pelicans tiedotti maanantaina, että päävalmentaja Sami Kapasen apureina toimineet Virta, Jussi Taipale ja Tom Koivisto on irtisanottu. Kapanen jatkaa tehtävässään, ja rinnalle tulevat seuran A-juniorien penkin takaa Teemu Leppänen ja Ville-Matti Koponen.
Entinen huippupelaaja Virta, 53, oli saanut tiedon potkuistaan maanantaiaamuna.
– Huonot fiilikset, kun "fudut" tuli. Tämä kuuluu joskus tähän hommaan, ja nyt se meni näin, Virta kommentoi MTV Urheilulle.
Aiemmin myös muun muassa Jokerien KHL-joukkueessa sekä HPK:ssa apuvalmentajana toiminut Virta ei omien sanojensa mukaan kaivannut tai saanut perusteluja potkuilleen. Valmennusnelikossa kaikilla oli omia vastuualueitaan.