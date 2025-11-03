



Lahden Pelicans tiedotti maanantaina, että päävalmentaja Sami Kapasen apureina toimineet Virta, Jussi Taipale ja Tom Koivisto on irtisanottu. Kapanen jatkaa tehtävässään, ja rinnalle tulevat seuran A-juniorien penkin takaa Teemu Leppänen ja Ville-Matti Koponen. Entinen huippupelaaja Virta, 53, oli saanut tiedon potkuistaan maanantaiaamuna. – Huonot fiilikset, kun "fudut" tuli. Tämä kuuluu joskus tähän hommaan, ja nyt se meni näin, Virta kommentoi MTV Urheilulle. Lue myös: Sami Kapasen valmennustiimi ulos – Pelicans-pomo avaa taustat Aiemmin myös muun muassa Jokerien KHL-joukkueessa sekä HPK:ssa apuvalmentajana toiminut Virta ei omien sanojensa mukaan kaivannut tai saanut perusteluja potkuilleen. Valmennusnelikossa kaikilla oli omia vastuualueitaan.





– Päävalmentajalla on aina vastuu kaikesta. Toki olimme jakaneet hommia. Minä valmistelin vähän ylivoimaa, ja päävalmentajan johdolla vedimme niitä palavereja. Alivoima oli sitten eri äijillä, ja 5 vs. 5 -peli eri äijillä.

Pelicansin ylivoima on ollut sarjan heikointa syyskaudella. Lahtelaisnippu on osunut vain viidesti 51 ylivoimapelistä. Teholukema on 9,80 prosenttia.

– Valmistelin niitä palavereja, ja niitä mietittiin päävalmentajan kanssa yhdessä. Aivan varmasti se on yksi syy (potkuille). Kokonaisuudessaan maalinteko oli meillä ongelma, ja siihen yksi syy oli se, ettei ylivoima toiminut, tai ei tullut maaleja.

– Yv-tehokkuutta olisi tarvittu enemmän, Virta tunnustaa.

Virran mukaan Kapasen johtamassa valmennusporukassa "on ollut hyvä henki koko ajan". Virta aloitti Pelicansissa syksyllä 2024, mutta viime helmikuussa vastuuluotsi vaihtui potkut saaneesta Juhamatti Yli-Junnilasta Kapaseen. Keväällä joukkue pelasi liigakarsinnoissa Jokereita vastaan.

Yllättikö tämä, että nyt tuli apuvalmentajille lähdöt, ja päävalmentaja sai jatkaa?

– Varmasti yllätti, jollain tavalla ei yllättänyt, Virta totesi naureskellen.

– Viime kaudella kokeiltiin toisin päin, ja nyt näköjään näin päin. Tämä on tätä bisnestä, ja joskus se menee näin. Onhan tämä erilaista kuin yleensä.

Virta aikoo valmentaa jatkossakin.

– En sitten vaan tiedä, että missä ja koska. Pillejä en ole heittämässä pussiin. Minulla on intohimoa tähän hommaan. Pieni mutka, mutta kyllä se tulee sieltä vielä, hän summaa.

