Kommentti: Seuraava rasismikohu tulee ja Orpon hallitus jatkaa

Kuvittelen jo mielessäni perussuomalaisten Jani Mäkelän, RKP:n Otto Anderssonin, Kokoomuksen Jukka Kopran ja kristillisdemokraattien Peter Östmanin yhdessä katsomassa tallenteelta A-studiota, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan toimittaja Juha Kaija.

Orpon hallitus ratkaisi uusimman rasismikohunsa mielenkiintoisella valvonta- ja rankaisujärjestelmällä.

Jos kansanedustajan epäillään poikenneen yhdenvertaisuusselonteosta, asia voidaan viedä käsiteltäväksi eduskuntaryhmien puheenjohtajien kokoukseen. Jos kyse on ministeristä, asian käsittelee hallituspuolueiden puheenjohtajien kokous.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan olennainen muutos on se, että sanktioita eli rangaistuksia varmasti tulee.

Jos siis rikkomus todetaan.

Kuvittelen jo mielessäni perussuomalaisten Jani Mäkelän, RKP:n Otto Anderssonin, Kokoomuksen Jukka Kopran ja kristillisdemokraattien Peter Östmanin katsomassa tallenteelta A-studiota ja pohtimassa, onko hallituksen yhdessä sovittuja pelisääntöjä rikottu.

Kopra sanoi tänään ryhmänjohtajien palaverin jälkeen, että jos asiat eivät ratkea ryhmänjohtajien pöydässä, niin viime kädessä tilanteen ratkaisevat hallituspuolueiden puheenjohtajat.

Mielenkiintoista oli, että hieman myöhemmin RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi, että rikkomus voitaisiin tarvittaessa todeta ryhmänjohtajien enemmistöllä. Entä jos äänet menevät tasan 2-2?

Jos rikkomus lopulta todetaan, kyseisen eduskuntaryhmän pitäisi rangaista edustajaansa omien sääntöjensä mukaan.

Rangaistuksia on kuitenkin monenlaisia. Sellainen on esimerkiksi huomautus, jonka jälkeen hommat voivat taas jatkua.

Ja voihan olla, että kaikki eivät ole kokeneet sopineensa säännöistä samalla tavalla.

Nyt hallituksen yhteisen rangaistusmekanismin piiriin on otettu kansanedustajat. Esimerkiksi kesäkuussa perussuomalaisten kolmanneksi puheenjohtajaksi valittu Simo Grönroos on kovapuheisena tunnettu mies, mutta hän ei ole kansanedustaja, joten häntä eivät Orpon hallituksen rangaistukset koske.

Seuraava rasismikohu tulee varmasti. Eduskuntavaalit lähestyvät ja se ei keskimäärin muuta kielenkäyttöä kohteliaammaksi. Orpon hallitus selviytynee jollakin himmelillä kohusta, sillä hallituksen hajottamisesta ei olisi hyötyä.

Uudet kohut vaativat aina aiempia jykevämpiä ratkaisuja. Tunnin kestäneelle rasisminvastaiselle koulutukselle luonteva jatkumo olisi aihetta käsittelevä seminaari. Ehkä se tavallaan jo pidettiinkin budjettiriihen ensimmäisenä päivänä.

Tilanteesta tulee vahvasti mieleen perinteinen huumorisanonta, joka menee jotenkin tyyliin ”Jos tämä peli ei lopu, niin se saa jatkua”.